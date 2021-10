Hill kijkt naar duel tussen Alonso en Räikkönen: "Ik vond het fantastisch om te zien"

Tijdens de Amerikaanse Grand Prix hadden ervaren rotten Fernando Alonso en Kimi Räikkönen het met elkaar aan de stok. Het leverde veel onduidelijkheid op want de ene coureur moest zijn positie wel teruggeven en de andere niet. Het zorgde voor ergernis bij Alonso en zijn team Alpine.

Voormalig wereldkampioen Damon Hill heeft de situatie met volle interesse bekeken en heeft zijn oordeel dan ook klaar liggen. Hill spreekt zich uit in de F1 Nation Podcast: "Als je over de track limits gaat als je erover heen wordt geduwd en dan accelereert en je positie terug pakt, is dat fair racen? Daar gaat het hier om. We hebben daarop geen antwoord omdat dat precies is wat er gebeurde met Alonso en Räikkönen."

Hill lijkt de kant van Alonso te kiezen in het debat. De Brit laat van zich horen: "Wanneer is het wel en wanneer is het niet oké om buiten de baan te rijden en je positie terug te pakken? Dit is wat Alonso deed. En ik vond het echt fantastisch om te zien."