Räikkönen meldt zich in Amerika voor voorbereiding NASCAR-race

Over ruim een week maakt Kimi Räikkönen zijn comeback in de racerij. De Finse enkelvoudig wereldkampioen Formule 1 zal namelijk gaan deelnemen aan een NASCAR-race. Op het circuit van Watkins Glen zal Räikkönen een NASCAR Cup-race gaan rijden in een Chevrolet van het team van Trackhouse Racing.

Het nieuws is al eventjes bekend maar nu de race langzamerhand dichterbij begint te komen begint Räikkönen ook met de voorbereidingen. Deze week is de Fin aanwezig op het hoofdkantoor van Trackhouse in het Amerikaanse Charlotte. Het team deelt trots de beelden van Räikkönen die een stoeltje past en de wagen aan een naderde inspectie onderwerpt.