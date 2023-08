Legendarische McLaren van Räikkönen wordt geveild

Verzamelaars en liefhebbers van speciale Formule 1-wagens kunnen eind dit jaar weer hun slag gaan slaan. Wederom wordt er namelijk een bijzondere auto uit de koningsklasse geveild, ditmaal gaat het om een chassis dat een hoofdrol speelde in een iconisch televisiemoment uit 2006. Het gaat om de McLaren van Kimi Räikkönen uit 2006.

In november zal veilinghuis Bonhams de McLaren MP4/21 van Räikkönen uit 2006 gaan veilen. De auto was allesbehalve een racewinnaar, maar veel fans kunnen zich de auto waarschijnlijk nog wel voor de geest halen. Räikkönen viel dat jaar namelijk uit tijdens de Grand Prix van Monaco. Terwijl de MP4/21 langs de baan stond te roken, liep de Finse coureur rechtstreeks naar de haven. Hij liep zijn boot op en bracht daar de rest van de race door.

Bonhams veilt het chassis dat de hoofdrol speelde bij het iconische moment in Monaco. Räikkönen reed met het chassis met nummer 02 van de seizoensopener in Bahrein tot en met de Franse Grand Prix op het circuit van Magny-Cours. Het is dan ook de verwachting dat de McLaren een groot bedrag zal gaan opbrengen, het veilinghuis verwacht tussen de 2,5 en 3,5 miljoen dollar te kunnen ontvangen voor de auto. De wagen wordt geveild in Abu Dhabi.