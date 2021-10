Alonso mokt nog steeds: "Als je hands maakt is het een strafschop"

Ongeveer een week na de Amerikaanse Grand Prix is Fernando Alonso nog niet helemaal over een incidentje in de race heen. De Spanjaard was namelijk in een verhit duel met de Alfa Romeo's verwikkeld waarbij hij volgens hem op een illegale manier werd ingehaald.

Zijn team Alpine ging nog in discussie met Race Director Michael Masi maar het mocht niet meer baten. Toch is Alonso niet van mening dat de regels moeten veranderen. Tegenover Motorsport-total.com spreekt hij zich uit: "Ik denk niet dat we iets nieuws nodig hebben. De regels zijn helder, we moeten ze alleen naleven."

Om zijn punt te verduidelijken maakt Alonso een vergelijking met een andere sport: "Als je bij voetbal hands maakt in het zestienmetergebied is het een strafschop. Je hoeft de regels niet duidelijker te maken. Je moet de beslissing maken en zeggen het is een strafschop. Anders gaat iedereen de bal met zijn hand spelen."