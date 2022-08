Räikkönen werkt test af in voorbereiding op NASCAR-race

Kimi Räikkönen bereidt zich momenteel optimaal voor op zijn comeback in de actieve racerij. De Finse enkelvoudig wereldkampioen ging na de laatste race van vorig seizoen met Formule 1-pensioen. Nu staat hij aan de vooravond van zijn deelname aan een NASCAR Cup Series-race op Watkins Glen.

Räikkönen zal dan in actie komen in een wagen van het team van Trackhouse Racing. De Finse superster reisde eerder deze week af naar de Verenigde Staten om zich te melden bij zijn team. Het is overduidelijk dat hij zijn ,vooralsnog eenmalige, optreden serieus neemt. Hij kroop gisteren achter het stuur van een Next Gen NASCAR op de Virginia International Raceway.