Räikkönen is het nog niet kwijt: "Fijn om wat punten te pakken"

De Mexicaanse Grand Prix was de laatste Mexicaanse Grand Prix uit de loopbaan van Kimi Räikkönen. De Finse Alfa Romeo-ster liet op het sfeervolle circuit maar weer eens zien wat hij nog in zijn mars heeft. Hij kwam ongeschonden door de chaos bij de start en reed naar de achtste stek.

Räikkönen was achteraf zeer te spreken over zijn resultaat. The Iceman sprak zich uit tegenover de media-afdeling van de Formule 1: "Het was fijn om wat punten te pakken en het team te belonen. We proberen altijd ons best te doen en vandaag pakte het goed uit voor ons."

De Fin moest enkele keren stevig zijn plek verdedigen en slaagde daar met vlag en wimpel voor. Maar toch denkt hij dat dit het maximale resultaat was: "Plek acht is waarschijnlijk het beste wat we konden doen. We hadden goede pace en konden de auto's om ons heen bijhouden."