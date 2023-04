Eerste GP China (2004): De laatste zege van Barrichello in Ferrari-uniform

Op deze zondag stond de Grand Prix van China gepland. In december jl. zette de organisatie van de wedstrijd in Shanghai een streep door het evenement vanwege de opmars van corona en liet een leegte achter op het F1-schema. Voor GPToday.net een reden om terug te gaan naar de allereerste race op Shanghai International Circuit in 2004 die werd gewonnen door Rubens Barrichello in de Ferrari, terwijl teamgenoot Michael Schumacher een zware middag te verduren kreeg.

Koste wat het kost

De Chinezen hadden in de jaren '90 al meerdere malen een hengel uitgeworpen om een race te hosten op het Zhuhai International Circuit. In 1999 leek het zover. Voormalig F1-rechtenhouder Bernie Ecclestone reserveerde een plekje op de kalender, maar doordat de accommodatie niet door de ballotagecommissie kwam van de FIA ging het sprookje uit als een nachtkaars.

Toch liet China zich niet uit het veld slaan. Er waren plannen gesmeed om een circuit uit de grond te stampen in het noord-westen van Shanghai. In 2002 - waarschijnlijk ook met een flinke cheque in de armen - tekende de organisatie een deal voor zeven jaar vanaf 2004 om de Grand Prix van China te organiseren.

F1-architect Hermann Tilke werd ingevlogen om een baantje te ontwerpen en vanaf april 2003 begon de bouw van het ultramoderne complex. Op 6 juni 2004 werden de lintjes doorgeknipt en kon er vanaf dat moment worden geracet. Ongeveer drie maanden later, in september, zou het F1-circus voor het eerst in China haar kunstje vertonen.

F1-caroussel

Bij aankomst in Shanghai waren de prijzen verdeeld. Ferrari bij de constructeurs en Michael Schumacher bij de rijders. De Duitser won 12 races van de tot nu toe 15 verreden wedstrijden. Een ongekende reeks.

Jarno Trulli was ontslagen door Renault. De Fransman had onenigheid met de excentrieke teambaas Flavio Briatore. De wereldkampioen van 1997, Jacques Villeneuve, werd gevraagd om in te vallen. De Canadees - met altijd te grote racepakken en een opvallend kapsel - vertrok na het snelle succes in 2003 via de achterdeur de koningsklasse na een mislukte avontuur bij BAR en reed sindsdien geen openwielers meer.

Trulli was niet de enige die was ook ontslagen. Ook Gorgio Pantano kon zijn spullen pakken en werd vervangen door de Duitser Timo Glock.

Ralf Schumacher, broertje van, maakte zijn rentree na kort blessureleed door een crash datzelfde jaar tijdens de Grand Prix van de Verenigde Staten op de Indianapolis Motor Speedway. Op het oval-gedeelte vlakbij start en finish knalde de Williams-coureur hard in de muur en was zes races uitgeschakeld.

Huidig F1-analist Robert Doornbos mocht voor de vrijdagsessie de derde wagen besturen voor Jordan. De Belg Bas Leinders deed dat voor Minardi. De zes laaggeplaatste teams mochten namelijk een extra auto inzetten om testwerkzaamheden te doen.

Spannend debuut

Rubens Barrichello won de boeiende debuutrace in China. De Braziliaan was continu in gevecht met de McLaren van Kimi Raikkonen en de BAR-Honda van Jenson Button. De naam Schumacher? De wereldkampioen viel op, maar meer in negatieve zin.

De Duitser had technische issues tijdens de kwalificatie en moest van achteren terrein goed maken. In de wedstrijd kegelde hij ook Jaguar-coureur Christian Klien van de baan in een overenthousiaste inhaalpoging en spinde hij later bij het opkomen van het zeer lange rechte stuk. Tot overmaat van ramp kreeg Shumi ook een lekke band en moest nieuwe slicks halen met groeven erin.

Een korte zijstap over die gegroefde banden. Ze waren in 1998 geïntroduceerd om de snelheid te reduceren in een F1-wereld met oneindige testmogelijkheden en een bandenoorlog tussen Michelin en Bridgestone.

Terug naar de strijd om P1. Raikkonen kon de Ferrari van Barrichello goed volgen en probeerde via strategie langszij te raken. In 2004 mocht er nog getankt worden, waardoor er meer variatie was in verschillende plannetjes om de concurrentie te verslaan. De Fin slaagde niet erin om de undercut te doen slagen.

Button deed een alternatieve strategie en kon hierdoor zich naar voren werken en Barrichello enigszins bedreigen en kwam zelfs tussendoor kortstondig aan de leiding te liggen en verschalkte uiteindelijk Raikkonen om de tweede plaats.

Opvallend waren de incidenten in bocht 14 - de bocht waar Verstappen in 2018 Sebastian Vettel ook een douw gaf. Naast Schumacher die Klien eraf tikte, gaf McLaren-coureur David Coulthard Ralf Schumacher ook een beuk aan de binnenkant. Schumacher moest noodgedwongen naar de pits en gaf op. Coulthard had als gevolg een lekke band.

Hoe het Villeneuve verging? Niet echt verkeerd na een tussenpauze van een jaar, echter ook niet opvallend en finishte op grote achterstand op P11. De Canadees was dicht bij een puntje ondanks dat de top acht als enige punten kon verdienen. Frappant genoeg eindigde hij voor zijn Schumacher, zijn rivaal uit 1997.

Barrichello nam de honneurs waar voor Ferrari en was de perfecte stand-in voor Der Michael. Voor de Ferrari-coureur was het pas zijn tweede zege in 2004 en de tweede op rij. Het zou uiteindelijk voor de Braziliaan zijn laatste zege zijn in dienst van de Italianen.

Contract

Eind 2021 werd het contract tussen de organisatie van de Chinese Grand Prix en F1 verlengd tot 2025. Op dit moment lijkt er geen sprake dat de Grand Prix verdwijnt ondanks vier jaar afwezigheid, zeker niet met Guanyu Zhou als eerste Chinees in de gelederen.