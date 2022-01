Ligt Novak Djokovic-scenario op de loer voor Australische GP?

De tenniswereld is momenteel in de ban van een soap rondom de mondiale nummer één, Novak Djokovic. De Serviër is niet gevaccineerd tegen Covid-19 en deed een beroep op een medische uitzondering om in Melbourne aan de Australian Open mee te doen. De Australische overheid dacht daar een stokje voor te steken en stopte Djokovic in een quarantainehotel, in afwachting van zijn uitzetting. Een lokale rechter heeft dat weer teniet gedaan.

Die soap is nog lang niet ten einde, maar het toont wel aan hoe streng men in Australië met coronamaatregelen omspringt. Dat werpt meteen de vraag op of dit ook een gevaar vormt voor de Formule 1-paddock, met begin april een race op het circuit van Albert Park in Melbourne op het programma. Dat moet de eerste Australische Grand Prix sinds 2019 worden. De editie van 2020 werd op het laatste moment afgeblazen en ook in 2021 gooide de pandemie roet in het eten.

Inmiddels zijn we veel verder en is reizen over het algemeen toegestaan, zij het onder strikte voorschriften. Australië hanteert daarbij een streng regime om Covid-19 buiten de deur te houden; een vaccinatiebewijs of een bewijs dat iemand binnen een half jaar voor aankomst hersteld is van corona is een vereiste om het land binnen te komen.

De Formule 1-teams beschikken over voldoende ondersteunend personeel om daar een passende samenstelling voor te verzinnen. Voor de coureurs is het een ander verhaal. Het is niet duidelijk of alle rijders gevaccineerd zijn. Red Bull-motorsportadviseur Helmut Marko heeft vorig jaar verkondigd dat dit voor alle aan Red Bull gelieerde coureurs wel het geval is. Max Verstappen, Sergio Perez, Pierre Gasly en Yuki Tsunoda hoeven zich dus geen zorgen te maken.

Naar de vaccinatiestatus van de rest van de grid is het gissen. De rijders bundelden eind vorig jaar de krachten voor een filmpje van de Formule 1 om vaccineren te promoten. Daarin ontbrak alleen de inmiddels gestopte Kimi Raikkonen. Deelname aan die video zegt echter niets over de vaccinatiestatus van een coureur, dus het is wachten tot begin april om te zien of de Formule 1 in Melbourne in net zo'n soap belandt als de tenniswereld nu.