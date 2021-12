Achtergrond: Kimi, we laten je bijna met rust!

Na 349 starts, een titel (2007), 21 zeges, 18 poles en 1873 punten valt het doek definitief voor Kimi Raikkonen. Een terugblik op zijn F1-loopbaan.

De Fin begon als jong broekie van 21 jaar in 2001 aan zijn F1-carriére bij het team van Sauber. Veels te jong, volgens ingewijden, maar die storm van kritiek werd al snel een halt toegeroepen met een knappe zesde plaats (begon op P13) in de openingsrace.

Vanaf dat moment maakte Raikkonen steeds meer indruk en veroverde daarmee een topstoeltje bij McLaren in 2002. De wagen was dat seizoen snel maar onbetrouwbaar. Kimi zag amper de finishlijn met tien uitvalbeurten in zeventien races.

In 2003 had McLaren beter haar zaakjes op orde en kon The Iceman (- die naam kreeg hij vanwege zijn emotieloze attitude op en naast de baan) voor het eerst knokken om de titel. Raikkonen kwam uiteindelijk twee punten tekort op Michael Schumacher. De uitvalbeurt door een klapband op de Nürburgring in de laatste ronde, rijdend aan de leiding, was achteraf gezien een peperdure.

In 2005 werd Raikkonen opnieuw tweede in de stand, maar kon Fernando Alonso niet bedreigen om de titel ondanks een sterke tweede seizoenshelft. Toch heeft de coreur uit Espoo het publiek op de banken gekregen vanwege een verbluffende inhaalactie op Giancarlo Fisichella voor de zege op Suzuka, buitenom in de eerste bocht in de laatste ronde.

In 2006 werd bekend dat Raikkonen naar Ferrari zou gaan ter vervanging van racelegende Michael Schumacher. De Fin kon het aanbod niet weerstaan en had behoefte aan een nieuwe uitdaging.

De keuze om over te stappen pakte bij zijn debuut in 2007 voor de rode brigade meteen goed uit. De Iceman werd op het allerlaatste moment onverwachts wereldkampioen en wist beide McLaren-coureurs, Lewis Hamilton en Fernando Alonso, met een punt te verslaan.

In 2009 wilde Ferrari het opnieuw over een andere boeg gooien. De Fin moest plaatsmaken voor tweevoudig kampioen Alonso. Ondanks meerdere gesprekken met andere renstallen en zijn oude werkgever McLaren kwam het niet tot een nieuw F1-contract. De Iceman hield het voor gezien en besloot te gaan rally rijden.

In 2011 lokte het team van Lotus de Fin terug naar de Formule 1 en hij tekende een tweejarige deal. In 2012 werd Raikkonen derde in de eindstand met een knappe overwinning op het circuit van Abu Dhabi. In 2013 pakte de coole kikker meteen een overwinning in Melbourne bij de aftrap van het seizoen en zou het jaar als vijfde eindigen in de stand.

Zijn sterke comeback was Ferrari ook opgevallen en lijfde Raikkonen in met een tweejarig lucratief contract. De Fin begon vanaf 2014 aan zijn tweede periode bij Ferrari. Eerst als teamgenoot van Alonso en een jaar later als teamgenoot van Vettel.

Het succes van 2007 bleef echter uit. De Mercedes was te oppermachtig en Raikkonen had moeite om zijn stalgenoten bij te benen. In 2018 besloot het Italiaanse team dat supertalent en Ferrari-protogé Charles Leclerc de plek van Kimi zou overnemen. De Fin bewandelde de omgekeerde route en nam de plek over van de jonge Monegask bij Sauber. In een van zijn laatste races voor de Scuderia scoorde Raikkonen een prachtige overwinning op Austin, tevens zijn laatste sinds zijn terugkomst in de koningsklasse.

In 2019 werd Raikkonen (die tegen de 40 jaar aanliep) herenigd met de werkgever die hem liet debuteren. De cirkel was daarmee rond. Het team ging verder onder de naam Alfa Romeo. De Fin scoorde als beste resultaat een vierde plek. In de jaren daarna zou hij dat niet meer evenaren.

Voor de Grand Prix van Nederland in 2021 maakte de 41-jarige Raikkonen bekend definitief te stoppen als F1-coureur. De wedstrijd in Abu Dhabi zou het laatste kunststukje worden, maar verder dan een crash tijdens de vrije training en een uitvalbeurt kwam het niet.

Waar anderen coureurs feestvierden of rouwden, verliet De Fin stilletjes het strijdtoneel, weg van alle aandacht en spotlights, met zijn gezinnetje richting de uitgang. Kimi wil met rust gelaten worden en die tijd is nu gekomen.