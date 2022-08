Räikkönen onthult livery voor NASCAR-avontuur

Aankomend weekend maakt enkelvoudig wereldkampioen Formule 1 Kimi Räikkönen zijn comeback in de racerij. De Finse coureur staat dit weekend namelijk aan de start van de NASCAR Cup race op het circuit van Watkins Glen. Men kijkt reikhalzend uit naar de comeback van Räikkönen.

De Fin zal voor zijn eenmalige optreden gaan rijden voor het team van Trackhouse Racing. Afgelopen week werkte Räikkönen enkele tests af en meldde hij zich op de fabriek van Trackhouse. De Fin zal gaan rijden in een Chevrolet en gisteren werd de kleurstelling van zijn wagen onthuld. De wagen is overwegend blauw en het startnummer is geel van kleur.

The Iceman is coming. 🥶



Take a look at Kimi Raikkonen's @THProject91 car for his @NASCAR Cup Series debut race this weekend at @WGI. pic.twitter.com/wxhUI9Qf6n