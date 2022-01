Raikkonen: "Ik zet nooit meer een voet in de F1 paddock"

Kimi Raikkonen is na 20 jaar Formule 1 gestopt en denkt dat hij nooit meer een voet zal zetten in de F1-paddock. De Fin is recordhouder van het aantal gereden F1-races in de geschiedenis van de sport en won in 2007 met Ferrari het wereldkampioenschap.

Gedurende zijn tijd op de grid verborg hij nooit het feit dat hij niet de grootste fan was van veel dingen die met zo'n carrière gepaard gingen, bijvoorbeeld de vele media- en PR-taken. Gezien zijn gebrek aan interesse in iets anders dan het rijden zelf zegt Raikkonen dat hij misschien nooit meer een raceweekend zal bijwonen nu hij er niet meer aan deelneemt.

F1 was niet mijn leven

In gesprek met Bild zegt Raikkonen: "De tijd zal leren hoe veel ik de Formule 1 ga missen. Wat ik wel weet is dat het rijden zelf het enige is wat ik er leuk aan vond! Ik zet misschien nooit meer een stap in de F1-paddock. Formule 1 was nooit mijn leven. Er waren altijd dingen die ik belangrijker vond. Daar zal niets aan veranderen."

“Ik ben niet gestopt omdat ik de kracht niet had, maar omdat ik betere dingen te doen heb dan in vliegtuigen zitten en in hotels verblijven."

Huisdieren

Wat de Fin nu precies gaat doen, is onduidelijk, want hij heeft nog geen contract getekend om in een andere categorie te gaan racen. Het ziet er op dit moment zelfs uit dat hij helemaal stopt met racen. Kimi is echter blij dat hij geen plannen heeft, waardoor huisdieren het enige is waar hij aan heeft gedacht met betrekking tot zijn toekomst.

"Mijn kinderen willen een hond, maar we hebben nog geen beslissing genomen. Misschien is het voor hen genoeg dat ik nu weer meer tijd thuis doorbreng.”