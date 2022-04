Räikkönen leert dochter karten

Kimi Räikkönen is inmiddels geen Formule 1-coureur meer. De Finse enkelvoudig wereldkampioen geniet van zijn pensioen. Het was vorig jaar al duidelijk dat de Fin enorm uitkeek naar het einde van zijn loopbaan, hij wilde graag meer tijd doorbrengen met zijn familie. Het is duidelijk dat hij deze kans nu met beide handen heeft aangepakt.

Räikkönen brengt tegenwoordig veel van zijn tijd door met zijn kinderen, zo blijkt vanuit de foto's op de sociale media van hem en zijn vrouw. De autosport is echter nooit ver weg voor de Fin, hij heeft het racevirus overgegeven aan zijn kinderen. Op recente foto's is te zien dat hij zijn dochter de kneepjes van het karten leert.

Kimi: Have fun honey 👍🏻



Daughter: Steering wheel! Give me my gloves and steering wheel. Hey! Hey!! Steering wheel, somebody tell him to give it to me! COME ON! MOVE!



