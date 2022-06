De comeback van racelegende Michael Schumacher eind 2009 was wereldnieuws. Der Rekordmeister stapte na een onderbreking van drie jaar in een nieuw F1-avontuur met Mercedes, de renstal waar de Duitser als jonge rijder lid was van het junior-team.

De verwachtingen waren torenhoog door de successen van weleer, maar de rentree van Schumacher werd geen succes. Na drie seizoenen in de Silberpfeile gaf de zevenvoudig kampioen er de brui aan en nam eind 2012 op 43-jarige leeftijd afscheid van sport.

Toch was er één lichtpuntje en GPToday.net zet die prestatie van de all-time legend graag in de schijnwerpers.

Valencia

In Schumachers tweede F1-leven klom de Duitser éénmaal op het podium met een derde plek tijdens de Grand Prix van Europa in 2012. In de straten van Valencia finishte de Mercedes-coureur achter de Ferrari's van thuisheld Fernando Alonso en Lotus-rijder Kimi Raikkonen.

Het eremetaal voor Shumi kwam onverwachts. 2012 leek op een fiasco uit te lopen. De rijder uit Kerpen scoorde twee schamele puntjes en viel vijf keer uit. Het enige hoogtepuntje tot dusver kwam in Monaco waar Schumacher naar poleposition reed.

Echter, de Mercedes-coureur had nog een gridstraf openstaan van twee weken eerder vanwege een botsing met Williams-coureur Bruno Senna in Spanje en moest als zesde starten. De finishvlag in het prinsdom zou Schumacher niet zien door verlies van de benzinedruk.

Na opnieuw een uitvalbeurt in Canada, was de GP van Europa aan de beurt. Bij aankomst in Valencia stond Schumacher niet bovenaan op het TOTO-formuliertje na een dramatische start van 2012. En een twaalfde plek in de kwalificatie beloofde weinig goeds. Maar bij een stratenrace kon er vanalles gebeuren.

Polesitter Sebastian Vettel nam een comfortabele leiding op het 5.4 kilometerlange circuit. Maar het veld kwam weer op elkaar na een neutralisatie. Aanleiding was een incident tussen Jean-Eric Vergne en Heikki Kovalainen. Vergne dacht dat hij de groene Caterham voorbij was en sneed per ongeluk de rechtervoorband kapot van Kovalainen. Flarden rubber lag overal op de baan en de Safety Car moest uitrukken. Onder andere Schumacher profiteerde omdat de Duitser door een late eerste pitstop niet naar binnen hoefde.

In ronde 34 van 57 ging de Grand Prix verder. Schumacher lag vijfde - ook mede doordat leider Vettel uitviel en anderen een stop maakten. Maar zijn banden waren aan gort. De Duitser verloor veel tijd en posities en besloot om vers rubber te halen.

Op de nieuwe softs ging Schumacher als een speer. Vanaf ronde 49 moesten Senna, Jenson Button, Sergio Pérez en Paul di Resta en Nico Hulkenberg er allemaal aan geloven. De Duitser lag snel weer vijfde, ook dankzij het wegvallen van Romain Grosjean door technische malheur. Voor de Mercedes-coureur reden Pastor Maldonado, Lewis Hamilton en Kimi Raikkonen en Alonso.

Hamilton zijn tempo ging hard achteruit en stond op het eind onder druk van Maldonado. De Brit had namelijk geen grip meer met zijn banden. Maldonado viel Hamilton aan in de eerste bocht, maar hij kon de Columbiaan nog van zich afhouden. De Williams-coureur probeerde het opnieuw bij de dertiende bocht. Hamilton hield zijn lijn en drukte hierdoor Maldonado naar buiten. Ook de Columbiaan hield voet bij stuk, raakte de kerb, verloor de controle en knalde in de zijkant van Hamilton. De Brit ging de barrière in en Maldonado had een kapotte vleugel. Schumacher zat eerste rang en kon hierdoor gratis naar de derde positie. Het podium zou Schumacher niet meer uit handen geven en hij finishte achter Raikkonen en Alonso.



Bij de prijsuitreiking stonden tien wereldtitels op het ereschavot, waarvan Schumacher met zeven een grote duit in het zakje had. Alonso met twee titels en Raikkonen met een kampioenschap maakte vulde het aantal aan. Een historisch podium om niet snel te vergeten.

Toch was de Mercedes-coureur na afloop van de plechtigheden niet zeker van zijn derde stek. Het stond enige tijd ter discussie vanwege het gebruik van DRS in een zone waar dubbel geel gezwaaid werd. De stewards concludeerden na wat onderzoek dat de Duitser wel degelijk vaart had geminderd. Schumacher haalde opgelucht adem en scoorde zijn eerste en laatste podium uit zijn tweede F1-leven en carrière.