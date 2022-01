Ecclestone baalt van stoppen Räikkönen: "Rest is allemaal soort robots"

Kimi Räikkönen geniet momenteel van zijn welverdiende pensioen. De Fin hing zijn helm aan de wilgen na de seizoensfinale in Abu Dhabi vorige maand. De enkelvoudig wereldkampioen leek toe te werken tot zijn pensioen en leek haast opgelucht toen alles er op zat.

De Formule 1-wereld gaat Räikkönen missen. De voormalig Alfa Romeo-coureur was immers immens populair onder de fans en collega-coureurs. Vooral zijn vaak korte antwoorden en directe scheldpartijen op de boordradio maakte van hem een regelrechte publiekslieveling. Zijn bijnaam 'The Iceman' past dan ook perfect bij hem.

Topgozer

Ook voormalig Formule 1-baas Bernie Ecclestone gaat Räikkönen missen. De inmiddels 91-jarige Brit weet donders goed waarom de Fin zó populair was. In gesprek met Sport1 legt hij het uit: "Kimi ,als persoon, is een topgozer. Als coureur is hij een racecoureur. Hij is precies wat je wilt: hij rijdt zijn races en besteedt niet zoveel aandacht aan andere mensen. Eigenlijk geeft hij hen zijn mening."

Robots

Ecclestone vindt het dan ook jammer dat de Fin Formule 1-coureur af is. Hij ziet zelfs een gat voor de sport. De directe Brit spreekt zich op duidelijke wijze uit: "Er zijn vandaag de dag niet veel Kimi's. Dat is het probleem. Ze zijn allemaal een soort robots geworden. Ze luisteren en doen wat men van ze vraagt. Ze doen niet wat ze zelf denken dat het juiste is om te doen."