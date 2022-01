Räikkönen snapt populariteit niet: "Ik begrijp niet waarom ze mij zo leuk vinden"

Door het pensioen van Kimi Räikkönen zullen veel Formule 1-fans op zoek moeten gaan naar een nieuwe held. De Fin was tijdens zijn loopbaan enorm populair en had regelmatig de lachers op zijn hand. Hij heeft echter zijn helm opgeborgen na een zeer lange carrière.

Räikkönen viel met zijn droge opmerkingen en sterke prestaties in de smaak bij veel fans. Vooral zijn woede-uitbarstingen over de boordradio zorgden voor veel gelach. Men omarmde 'The Iceman' en waardeerde zijn doodnormale en gortdroge gedrag. De Fin gedroeg zich niet als een verwaande superster en liet regelmatig blijken gewoon te willen racen. Het viel in goede aarde bij de fans en op internet zijn dan ook veel Räikkönen-compilaties te vinden.

Normaal

De Fin zelf snapt echter niet waarom hij zo enorm populair is. Räikkönen tast compleet in het duister en dat laat hij blijken in gesprek met Motorsport.com: "Ik begrijp niet waarom ze mij zo leuk vonden. Misschien komt het doordat ik ben wie ik ben. Noem het apart, raar of hoe je het ook maar wil zeggen. Voor mij is dat normaal, voor een buitenstander misschien niet."

Bijsturen

Räikkönen is altijd zichzelf gebleven. Hij sloeg adviezen van zijn teams in de wind en bleef zich gedragen zoals hij dat altijd deed. Het legde hem geen windeieren: "Soms moest je her en der wat bijsturen. In het begin is dat moeilijk want ze proberen je dan een beetje te vormen. Maar als je daaraan niet meewerkt geven ze het een beetje op om je te veranderen."