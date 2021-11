Räikkönen kent risico's Mexico: "Dit is een heel gladde baan"

Nog vijf races te gaan en dan zit de Formule 1-carrière van Kimi Räikkönen erop. In Mexico gaat de ervaren Fin aankomend weekend weer op jacht naar wat punten. Het loopt immers allemaal niet zo lekker bij zijn team Alfa Romeo maar in Mexico kan alles immers weer veranderen.

Ook nu gaat Räikkönen weer vol zijn best doen voor een aantal puntjes. De ervaren Fin heeft er zelf in ieder geval vertrouwen in. Op de website van zijn team kijkt hij vooruit: "We hopen dat we punten kunnen scoren in Mexico-Stad. We kwamen redelijk in de buurt in de laatste paar races dus onze pace zou ervoor moeten zorgen dat we mee kunnen vechten."

Räikkönen weet dan ook waar de risico's liggen op het sfeervolle circuit. The Iceman spreekt zich uit: "Dit is een heel gladde baan en het is heel makkelijk om een foutje te maken, vooral in de kwalificatie. Zaterdag wordt heel belangrijk. Er zijn wel inhaalmogelijkheden na de lange rechte stukken maar verder is het heel moeilijk om in te halen omdat de baan heel krap en bochtig wordt in de middelste sector."