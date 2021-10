Alternatieve strategie pakt goed uit voor Vettel: "Moest hard vechten"

Elke Grand Prix kent meerdere verhalen, ook in Austin zijn er veel prestaties neergezet die de kijker niet zo snel opvalt. Sebastian Vettel moest achteraan starten omdat hij een gloednieuwe motor had gekregen. Hij finishte als tiende en pakte het laatste puntje, mede door een spin van Kimi Räikkönen.

Het was geen simpel Texaans middagje voor de Duitse Aston Martin-veteraan. Hij moest er voor strijden maar wie wat wil moet immers hard werken. De redelijk tevreden Vettel stond na afloop de site van de Formule 1 te woord: "We hebben maar één puntje gescoord vandaag en daarvoor moesten we hard vechten. Het is een goed herstel na de gridpenalty en in de schone lucht was de pace goed. Zoals we al hadden zien aankomen was het lastig voor iedereen om de banden te managen met de warme baantemperaturen."

Medium-Medium-Hard

Wat Vettel ook hielp was zijn alternatieve bandenstrategie. Waar veel coureurs voor een tweestopper kozen met twee keer verse medium banden pakte de Duitser het ietsje anders aan. Hij wisselde bij zijn eerste stop naar nog een setje softs om daarna bij zijn tweede stop pas naar de hards te gaan.

Het was onderdeel van het plan: "Ik was blij toen ik zag dat iedereen nogal vroeg stopte omdat we wisten dat wij de kans hadden langer door te gaan. Het zorgde ervoor dat we aan het einde van de race frissere banden hadden en dat was belangrijk want we kwamen in de top tien terecht."