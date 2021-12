Räikkönen kan gelijk aan de bak: "Bel jij de loodgieter als de WC kapot is?"

Kimi Räikkönen is Formule 1-coureur af. De Fin reed in Abu Dhabi zijn laatste race uit zijn lange carrière. De enkelvoudig wereldkampioen heeft al aangegeven van het leven als familieman te gaan genieten. Toch lijkt het erop dat hij niet rustig op de bank kan gaan zitten.

Het is algemeen bekend dat Räikkönen nogal een handige harry is. De Fin kan zelf zeker het één en ander repareren en draait zijn hand dan ook niet om voor klusjes. Zo gaat er al jaren een gerucht rond dat Räikkönen in zijn Ferrari-tijd zelf een toilet repareerde, hij bevestigt dit zelf overigens.

Druk

Räikkönen kan thuis niet gaan genieten van zijn rust. Er wachten nog allerlei klusjes op hem. In gesprek met het Franse AutoHebdo is hij er eerlijk over: "Ik heb het heel erg druk in de aankomende weken. Ik begrijp niet waarom ik iemand zou moeten betalen om de gootsteen te ontstoppen, een wiel te wisselen of wat dan ook."

Loodgieter

De Fin repareert zelf met alle liefde zijn kapotte WC's. Hij gaat daar zeker weten geen monteur voor bellen: "Bel jij de loodgieter wanneer je een probleem hebt bij het doortrekken van het toilet? Nee, dat ga ik dus ook niet doen."