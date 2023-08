Räikkönen reed motorcross-races tijdens Formule 1-loopbaan

Sinds zijn Formule 1-pensioen in 2021 verschijnt Kimi Räikkönen nog maar zelden op de circuits. De Finse enkelvoudig wereldkampioen geniet van zijn nieuwe leven, maar heeft de racerij nog niet helemaal vaarwel gezegd. Hij fungeert tegenwoordig als de teambaas van zijn eigen motorcross-team en verklapt dat hij tijdens zijn Formule 1-loopbaan ook racete op de tweewieler.

Na een lange loopbaan in dienst van de teams van Sauber, McLaren, Lotus, Ferrari en Alfa Romeo hing de populaire Räikkönen eind 2021 zijn helm aan de wilgen. Hij zei de Formule 1 vaarwel en geniet momenteel van het gezinsleven en doet vooral nog dingen die hij zelf leuk vindt. Hij is dan ook de teambaas van het Kawasaki-team in de zogenaamde MXGP-klasse, de Finse oud-coureur heeft er nooit een geheim van gemaakt dat hij een fan is van de tweewieler.

Räikkönen weet zelf dan ook heus wel hoe je een crossmotor moet besturen. De Fin verklapt namelijk dat hij tijdens zijn leven in de Formule 1 ook racete op de crossmotor. In een interview op de website van zijn MXGP-team spreekt hij zich uit: "Soms deed ik voor de lol mee met clubraces en ik heb thuis een kleine baan voor de kinderen. Ik heb niet gereden op een hoog niveau en voor mij voelde het als een onderdeel van mijn trainingsschema. Ik weet niet wat mijn teams ervan vonden, want ik had het er nooit over."