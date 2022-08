NASCAR-wereld ontvangt Räikkönen: "Denk dat hij snel zal zijn"

Enkelvoudig Formule 1-wereldkampioen Kimi Räikkönen keert aankomend weekend terug in de actieve autosport. Räikkönen reed afgelopen seizoen zijn laatste Grand Prix en liet de cockpit sindsdien links liggen. Aankomend weekend komt hij in Watkins Glen in actie tijdens een NASCAR race. De Fin zal in actie komen voor het team van Trackhouse.

Räikkönen heeft zich goed voorbereid op zijn comeback in de racerij. De Finse coureur heeft meters gemaakt in de simulator van zijn team en mocht eveneens de baan al op. Op de Virginia International Raceway draaide de Fin afgelopen weekend al enkele rondjes in de Chevrolet waarmee hij aankomend weekend in actie gaat komen.

De voormalige Ferrari-coureur wordt in ieder geval met open armen ontvangen in de NASCAR-wereld. NASCAR-coureur Daniel Suarez deelt zijn verwachtingen met Motorsport.com: "Ik denk dat hij snel zal zijn. De snelheid is er zeker maar het racen zal een apart proces zijn. Het maakt namelijk niet uit hoeveel uren je doorbrengt in de simulator of hoeveel je test, het racen is het racen. Het is moeilijk en hij kent de coureurs niet allemaal. Hij weet niet hoe ze rijden en hoe agressief ze zijn. Dus daar moet hij aan wennen."