Video: Leclerc en Räikkönen ontmoeten elkaar in Monza

Het team van Ferrari reed afgelopen weekend een thuisrace op het circuit van Monza. De Italiaanse renstal vierde het 75-arige jubileum en reed dan ook met een speciale livery. Op het iconische circuit van Monza waren eveneens een aantal bekende koppen te gast bij Ferrari.

Kimi Räikkönen verscheen voor het eerst sinds zijn pension in december in de paddock. Met zijn gezin trok hij zeer veel aandacht in de paddock en de Fin onderging dat op zijn eigen manier. Na afloop van de Grand Prix was hij aanwezig in het onderkomen van Ferrari om even bij te babbelen met Charles Leclerc. Veel fans genoten van het moment.