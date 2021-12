De 21 van 2021: Afscheid van een ijskoude legende

In 2021 stonden er tijdens het seizoen 21 verschillende coureurs aan de start van de races. Kimi Räikkönen verzamelde 10 punten en eindigde zijn laatste Formule 1-seizoen als zestiende. Het was het slotstuk van de lange carrière van de legendarische en geliefde enkelvoudig wereldkampioen.

Het leek er soms op dat Räikkönen al aan het aftellen was naar zijn afscheidsrace in Abu Dhabi. De prestaties van de Fin vielen tegen en met enige regelmaat kwam hij niet eens door het eerste kwalificatie gedeelte heen. Toch was zijn slechtste prestatie ‘slechts’ een achttiende stek. Hij behaalde dit resultaat in de regen-optocht in België dus hij kon het resultaat niet bepaald voorkomen. Daartegenover zette hij niet persé andere vlammende resultaten, twee achtste plaatsen waren zijn sterkste wapenfeit.

Afscheid

Hij kwam als achtste over de meet in Rusland en Mexico. Op het circuit in Sotsji deed hij zijn bijnaam (The Iceman, red) eer aan. In een chaotische regenachtige slotfase hield hij het hoofd koel en nam hij vier punten mee naar huis. Naar huis wilde hij sowieso en daarom kondigde hij halverwege het seizoen het afscheid aan van de sport die hem vormde.

Sollen

Hij mocht twee weken proeven aan het bankhangen want hij miste de races op Zandvoort en Monza door een positieve corona besmetting. Het was een smet op een verder flets jaar. In de kwalificaties moest hij teammaat Giovinazzi voor zich laten terwijl hij in de races regelmatig liet zien dat je niet met hem moet sollen.

Familieman

In zijn laatste weekend in Abu Dhabi was het overduidelijk dat Räikkönen smachtte naar het afscheid. In de training maakte hij op Yas Marina een zeldzaam foutje, hij crashte. Ook zijn laatste race eindigde in mineur, hij kende problemen en viel uit. Het leek de Fin allemaal niets meer uit te maken, het was duidelijk dat hij niet kon wachten om zijn helm aan de wilgen te hangen. Räikkönen vertrok met zijn gezin van het circuit en gaat nu genieten van het leven als familieman. Het is hem gegund maar op de baan zal zijn persoonlijkheid worden gemist, zelfs na een flets afscheidsjaar.