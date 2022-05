Räikkönen maakt comeback in NASCAR

In Abu Dhabi nam de Formule 1 vorig seizoen afscheid van één van de populairste coureurs van het veld. Enkelvoudig wereldkampioen Kimi Räikkönen nam na een zeer lange loopbaan afscheid van de sport en sloot deze af bij het team van Alfa Romeo. De Fin heeft zich sindsdien aardig teruggetrokken.

Räikkönen heeft sinds zijn afscheid van de sport niet meer deelgenomen aan een race. In augustus komt hier echter verandering in want de Finse coureur gaat zijn helm weer opzetten. Op het circuit van Watkins Glen zal Räikkönen aan de start verschijnen van een race uit de NASCAR Cup Series. Hij zal uitkomen voor het team van Trackhouse Racing en zal achter het stuur kruipen van een Chevrolet Camaro ZL1.

Trackhouse Racing-eigenaar Justin Marks laat Räikkönen debuteren als onderdeel van zijn initiatief Project91. Het is de bedoeling van Marks om vaker internationale coureurs in te schrijven als onderdeel van dit project. Voor Räikkönen wordt het overigens niet zijn eerste keer in een NASCAR. In 2011 reed hij al enkele races in lagere niveau's van de NASCAR in de Verenigde Staten.