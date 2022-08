Video: Zoon juicht voor vader Räikkönen

Kimi Räikkönen kwam afgelopen weekend eenmalig in actie in de NASCAR Cup Series. De Finse enkelvoudig wereldkampioen Formule 1 maakte daarmee zijn comeback in de racerij. Ondanks een uitvalbeurt maakte Räikkönen wel veel indruk, vanzelfsprekend had de Fin zijn trouwste fans meegenomen naar het circuit.

Op Watkins Glen werd Räikkönen weer aangemoedigd door zijn gezin. Zijn vrouw en twee kinderen waren aanwezig en juichten voor de Finse coureur. Op beelden van Räikkönens vrouw is te zien dat zijn zoon nog altijd zeer fanatiek is. Zodra Räikkönen zijn familie passeert juicht Räikkönen junior zijn vader hartstochtelijk toe.