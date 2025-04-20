Lotus F1
Lotus F1
- Team naam Lotus F1
- Basis Enstone, Groot Brittannië
- Team baas -
- Technisch manager -
- Chassis -
- Motor -
- Oprichtingsdatum 1 jan 2012
- Podiums 3
- Wereldkampioen -
- Pole posities 0
- Snelste race rondes -
- 65.124 reacties op Lotus F1
- 17 leden hebben dit team als favoriet
- Tweets over Lotus F1
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25 / 25
In beeld:
Formula One World Championship Jan Lammers (NLD...
27 junAlbum
In beeld:
Formula One World Championship Karl Wendlinger ...
27 junAlbum
In beeld:
Formula One World Championship Classic Team Lot...
6 jul 2025Album
In beeld:
Formula One World Championship A Lotus 78 06...
6 jul 2025Album
In beeld:
Formula One World Championship A Lotus 72E. ...
6 jul 2025Album
In beeld:
Formula One World Championship A Lotus 88. 0...
6 jul 2025Album
In beeld:
Formula One World Championship Zak Brown (USA) ...
16 mei 2025Album
In beeld:
Formula One World Championship John Inglessis (...
30 aug 2024Album
In beeld:
Formula One World Championship Emerson Fittipal...
30 jun 2024Album
In beeld:
Formula One World Championship Johnny Herbert (...
30 jun 2024Album
In beeld:
Formula One World Championship Paddock atmosphe...
24 nov 2023Album
In beeld:
Festival of Speed 2021 2021 Dominic James ...
10 jul 2021Album
In beeld:
1985 Portuguese Grand Prix. Estoril, Portugal. ...
8 apr 2019Album
In beeld:
AUSTIN (USA), September 14-16 2017: Eighth roun...
16 sep 2017Album
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25 / 25
In beeld:
Formula One World Championship Jan Lammers (NLD) in the Lotus 77. 27.06.2026. Formula 1 World Championship, Rd 8, Austrian Grand Prix, Spielberg, Austria, Qualifying Day. - www.xpbimages.com, EMail: requests@xpbimages.com (C) Copyright: Moy / XPB Images Motor Racing - Formula One World Championship - Austrian Grand Prix - Qualifying Day - Spielberg, Austria xpbimages.com Spielberg Austria Formel1 Formel F1 Formula 1 Formula1 GP Grand Prix one Circuit Austria Austrian Spielberg Zeltweg Saturday June 27 06 6 2026 Action Track
27 junAlbum
In beeld:
Formula One World Championship Karl Wendlinger (AUT) in the Lotus 88. 27.06.2026. Formula 1 World Championship, Rd 8, Austrian Grand Prix, Spielberg, Austria, Qualifying Day. - www.xpbimages.com, EMail: requests@xpbimages.com (C) Copyright: Moy / XPB Images Motor Racing - Formula One World Championship - Austrian Grand Prix - Qualifying Day - Spielberg, Austria xpbimages.com Spielberg Austria Formel1 Formel F1 Formula 1 Formula1 GP Grand Prix one Circuit Austria Austrian Spielberg Zeltweg Saturday June 27 06 6 2026 Action Track
27 junAlbum
In beeld:
Formula One World Championship Classic Team Lotus cars (L to R): Lotus 72E; Lotus 88; Lotus 78. 06.07.2025. Formula 1 World Championship, Rd 12, British Grand Prix, Silverstone, England, Race Day. - www.xpbimages.com, EMail: requests@xpbimages.com (C) Copyright: Batchelor / XPB Images Motor Racing - Formula One World Championship - British Grand Prix - Race Day - Silverstone, England XPB Images Silverstone England July Formel1 Formel F1 Formula 1 Formula1 GP Grand Prix one Circuit Silverstone England Britain British United Kingdom UK Sunday 06 6 07 7 2025 Action Track
6 jul 2025Album
In beeld:
Formula One World Championship A Lotus 78 06.07.2025. Formula 1 World Championship, Rd 12, British Grand Prix, Silverstone, England, Race Day. - www.xpbimages.com, EMail: requests@xpbimages.com (C) Copyright: Batchelor / XPB Images Motor Racing - Formula One World Championship - British Grand Prix - Race Day - Silverstone, England XPB Images Silverstone England July Formel1 Formel F1 Formula 1 Formula1 GP Grand Prix one Circuit Silverstone England Britain British United Kingdom UK Sunday 06 6 07 7 2025 Action Track
6 jul 2025Album
In beeld:
Formula One World Championship A Lotus 72E. 06.07.2025. Formula 1 World Championship, Rd 12, British Grand Prix, Silverstone, England, Race Day. - www.xpbimages.com, EMail: requests@xpbimages.com (C) Copyright: Batchelor / XPB Images Motor Racing - Formula One World Championship - British Grand Prix - Race Day - Silverstone, England XPB Images Silverstone England July Formel1 Formel F1 Formula 1 Formula1 GP Grand Prix one Circuit Silverstone England Britain British United Kingdom UK Sunday 06 6 07 7 2025 Action Track
6 jul 2025Album
In beeld:
Formula One World Championship A Lotus 88. 06.07.2025. Formula 1 World Championship, Rd 12, British Grand Prix, Silverstone, England, Race Day. - www.xpbimages.com, EMail: requests@xpbimages.com (C) Copyright: Batchelor / XPB Images Motor Racing - Formula One World Championship - British Grand Prix - Race Day - Silverstone, England XPB Images Silverstone England July Formel1 Formel F1 Formula 1 Formula1 GP Grand Prix one Circuit Silverstone England Britain British United Kingdom UK Sunday 06 6 07 7 2025 Action Track
6 jul 2025Album
In beeld:
Formula One World Championship Zak Brown (USA) McLaren Executive Director drives the 1978 Lotus 79. 16.05.2025. Formula 1 World Championship, Rd 7, Emilia Romagna Grand Prix, Imola, Italy, Practice Day. - www.xpbimages.com, EMail: requests@xpbimages.com (C) Copyright: Batchelor / XPB Images Motor Racing - Formula One World Championship - Emilia Romagna Grand Prix - Practice Day - Imola, Italy XPB Images Imola Italy Formel1 Formel F1 Formula 1 Formula1 GP Grand Prix one Italy Emilia Romagna Emilia-Romagna Imola Dell'emilia Romagna Autodromo Gran Premio Friday May 16 05 5 2025 Action Track
16 mei 2025Album
In beeld:
Formula One World Championship John Inglessis (GRE) in a Lotus 72E/5. 30.08.2024. Formula 1 World Championship, Rd 16, Italian Grand Prix, Monza, Italy, Practice Day. - www.xpbimages.com, EMail: requests@xpbimages.com (C) Copyright: Coates / XPB Images Motor Racing - Formula One World Championship - Italian Grand Prix - Practice Day - Monza, Italy XPB Images Monza Italy Formel1 Formel F1 Formula 1 Formula1 GP Grand Prix one Italy Ita
30 aug 2024Album
In beeld:
Formula One World Championship Emerson Fittipaldi (BRA) in his Lotus 72. 30.06.2024. Formula 1 World Championship, Rd 11, Austrian Grand Prix, Spielberg, Austria, Race Day. - www.xpbimages.com, EMail: requests@xpbimages.com (C) Copyright: Batchelor / XPB Images Motor Racing - Formula One World Championship - Austrian Grand Prix - Race Day - Spielberg, Austria xpbimages.com Spielberg Austria Formel1 Formel F1 Formula 1 Formula1 GP Grand Prix one Circuit A
30 jun 2024Album
In beeld:
Formula One World Championship Johnny Herbert (GBR) in the Lotus 91. 30.06.2024. Formula 1 World Championship, Rd 11, Austrian Grand Prix, Spielberg, Austria, Race Day. - www.xpbimages.com, EMail: requests@xpbimages.com (C) Copyright: Batchelor / XPB Images Motor Racing - Formula One World Championship - Austrian Grand Prix - Race Day - Spielberg, Austria xpbimages.com Spielberg Austria Formel1 Formel F1 Formula 1 Formula1 GP Grand Prix one Circuit A
30 jun 2024Album
-
CoureurPuntenGestartNiet gefinishedNiet gestartPole positiesPodiumsZeges
-
Lotus organiseert prachtig eerbetoon voor eerste F1-zege Senna
Het is dit jaar precies veertig jaar geleden dat de legendarische Ayrton Senna zijn eerste Grand Prix in de Formule 1 won. Om dit speciale moment te eren, wordt er een bijzonder...20 apr 2025 17:22
-
Titelwinnende Lotus van Mario Andretti gaat onder de hamer
Liefhebbers van klassieke Formule 1-wagens kunnen later dit jaar wederom toeslaan. Voor de derde keer in een week tijd is bekend gemaakt dat er een bijzondere wagen onder de ham...12 aug 2023 16:31
-
Video: Uniek: Historische beelden Zandvoort - 1963
De Grand Prix van Zandvoort 1963 werd gedomineerd door Jim Clark. De F1-legende en tweevoudig kampioen reed alle 80 rondes aan de leiding op de oude layout van bijna 4.2 kilomet...04 aug 2023 12:55
-
Zeldzame kampioenswagen Andretti gaat onder de hamer
Met enige regelmaat gaan er oude Formule 1-wagens onder de hamer. Het komt echter niet vaak voor dat er geboden kan worden op een wagen waarmee een coureur daadwerkelijk de were...03 feb 2023 10:34
-
Hoe Ferrari in de laatste ronde van de laatste race een wereldtitel won
Teamorders kunnen van levensbelang zijn voor het winnen van een wereldkampioenschap. Denk bijvoorbeeld maar aan Kimi Räikkönens verrassende kroning van 2007: zonder Fe...25 okt 2022 15:00
-
Lotus eert Fittipaldi met speciale auto
Emerson Fittipaldi viert dit jaar het vijftigste jubileum van zijn eerste wereldtitel. De Braziliaanse racelegende greep toen met Lotus zijn eerste wereldtitel en die goud-zwart...15 okt 2022 15:41
-
Historie: Precies 45 jaar geleden: Nilsson boekt eerste en enige zege op Zolder
Heikki Kovalainen, Oliver Panis, Jean Alesi, Robert Kubica, Jochem Mass, Pastor Maldenado, Esteban Ocon, Pierre Gasly, Victor Brambilla, Lee Wallard en Jarno Trulli. Het zi...05 jun 2022 14:00
-
Special: als Formule 1-races in de laatste ronde worden beslist, deel één
De laatste ronde van de Grand Prix van Abu Dhabi 2021 was niet alleen bijzonder omdat er een wereldtitel op het spel stond, maar ook omdat de racewinst op het laatste moment naa...19 feb 2022 12:00
-
Raikkonen terug naar het normale leven: ''Wat is er mis met gewoon zijn?''
Kimi Raikkonen nam in Abu Dhabi definitief afscheid van de Formule 1 na 350 Grand Prix starts. De 41-jarige Fin legt uit waarom het tijd was om de sport vaarwel te zeggen. '...19 dec 2021 15:09
-
Grosjean haalt herinneringen op aan Räikkönen: "Recht voor je raap, geen lange zinnen"
In een grijs verleden waren Romain Grosjean en Kimi Räikkönen teammaatjes bij het team van Lotus. In 2012 kwamen ze allebei bij het team terecht. Räikkönen k...22 okt 2021 10:46
-
Räikkönen in het verleden dichtbij Red Bull-stoeltje: "We hadden gespreken met Kimi"
Vorige week maakte Kimi Räikkönen bekend dat hij na dit seizoen stopt met de Formule 1. De Finse Alfa Romeo-coureur loopt al sinds 2001 mee in de internationale racewe...07 sep 2021 10:23
-
Complimenten voor vertrekkende Räikkönen
Gister kwam het grote nieuws naar buiten: Kimi Räikkönen stopt na dit seizoen met de Formule 1. De ervaren Fin hangt dan op zijn 42ste zijn helm definitief aan de wilg...02 sep 2021 12:00
-
Paul Ricard ook in de gevarenzone met aflopend Grand Prix-contract
De kans bestaat dat de Formule 1-kalender volgend jaar een Grand Prix minder in Europa telt. De koningsklasse van de autosport verwelkomt in 2022 Miami als nieuwe racelocatie en...22 apr 2021 11:48
-
Romain Grosjean beseft: "Mijn Formule 1-carrière is voorbij"
Romain Grosjean denkt niet dat hij ooit de kans krijgt om terug te keren in de Formule 1. De Grand Prix van Bahrein was het laatste optreden voor de Fransman in de koningsklasse...22 jan 2021 10:27
-
Voormalig race-engineer Grosjean: "Weinig coureurs hebben zoveel natuurlijke snelheid"
Het lijkt er steeds meer op dat de tijd in de Formule 1 er voor ex Haas-coureur Romain Grosjean er op zit. Toch meent Ayao Komatsu, race-engineer van Romain tijdens zijn tijd bi...09 jan 2021 15:05
-
Voormalig teamgenoten loven kwalificatiesnelheid van Romain Grosjean
Twee voormalige teamgenoten hebben afscheid genomen van Romain Grosjean uit de Formule 1 door te zeggen dat de Fransman indrukwekkend snel was over één enkele rond...13 dec 2020 08:11
-
George Russell grapt over gladheid: "Het was net Maldonado met Verstappen"
George Russell verraste in de kwalificatie voor de Grand Prix van Portugal al, maar kon tijdens de race helaas niet verder komen dan de veertiende plek -hier startte hij ook-. Z...26 okt 2020 14:51
-
Historie: Lauda wint WK met half punt verschil, Senna domineert in regen
Aankomend weekend is er na 24 jaar weer de Grand Prix van Portugal. De eerste editie was in 1958 en werd gewonnen door Stirling Moss. Ook in 1959, 1960 en van 1984 tot...22 okt 2020 21:00
-
Teambaas Renault snapt achterstand Ocon: ''Ricciardo sterktste teamgenoot''
Met het eerste podium voor Renault sinds 2011, deed Daniel Ricciardo goede zaken voor het Franse team. Ook is de Australiër vaak vooraan te vinden, terwijl Esteban Oco...14 okt 2020 15:30
-
Zoon Alex Zanardi: "Zijn revalidatie gaat erg lang duren"
De zoon van Alex Zanardi zegt dat er bemoedigende tekenen zijn nadat de voormalige F1-coureur het ziekenhuis deze week heeft verlaten. De voormalig Lotus- en Williams-coureur he...23 jul 2020 12:49
-
Situatie Zanardi is kritiek maar stabiel na operatie van drie uur
De gezondheidstoestand van Alex Zanardi blijft kritiek nadat de Italiaan vrijdagavond werd geopereerd aan zijn verwondingen die hij had opgelopen bij een ongeluk met zijn handfi...21 jun 2020 08:31
-
Alex Zanardi met spoed naar ziekenhuis na ongeluk met handfiets
Alex Zanardi is met spoed per vliegtuig naar het ziekenhuis vervoerd nadat hij betrokken is geraakt bij een ernstig ongeval tijdens de deelname aan de Paralympische handbike est...19 jun 2020 19:01
-
Verzekeringsclaim zorgt voor terughoudendheid Paul Ricard
Het circuit van Paul Ricard keert waarschijnlijk niet terug op de herziene Formule 1-kalender voor 2020. Officieel is de voor 28 juni gepland staande Grand Prix van Frankrijk ui...04 mei 2020 14:06
-
Grosjean leerde weekend opbouwen van Alonso en Raikkonen
Haas F1-coureur Romain Grosjean heeft onthuld dat zijn voormalig teamgenoten Fernando Alonso en Kimi Raikkonen meer met elkaar gemeen hadden dan je in eerste instantie zou denke...27 apr 2020 11:28
-
Video: Fittipaldi tot tranen geroerd door hereniging met eerste kampioensauto
Emerson Fittipaldi sloot afgelopen weekend tijdens het Goodwood Festival of Speed een oude liefde in de armen. De tweevoudig wereldkampioen klom voor het eerst sinds 1973 achter...10 jul 2019 16:24
-
Jim Clark Museum opent haar deuren in juli
Het Jim Clark Motorsport Museum opent op 11 juli in Duns, Schotland haar deuren. Het museum is er gekomen ter nagedachtenis van de tweevoudig wereldkampioen Formule 1. Het muse...02 jun 2019 14:30
-
Ayrton Senna Special: Teamgenoten 4: Satoru Nakajima - de Japanse regenrijder (1987)
Satoru Nakajima was in 1986, toen hij zijn debuut maakte voor Lotus-Honda in de Formule 1, het beste wat Japan te bieden had op autosportgebied. Als fabriekscoureur van Honda wo...19 apr 2019 15:00
-
Ayrton Senna Special: Deel 24 - Laatste jaar bij Lotus - De overwinningen in Monaco en Detroit (1987)
In onze vorige edite van de Ayrton Senna-special hebben wij gesproken over het seizoen 1987. Dit seizoen was, gezien de omstandigheden een uitstekend seizoen voor Ayrton. We gaa...18 apr 2019 19:00
-
Ayrton Senna Special: Deel 23 - Laatste jaar bij Lotus - Uitstekend seizoen met de 1986-specificatie Honda-motor (1987)
Het rijden tegen de oppermachtige combinatie Williams Honda met de RA167E-motor was onbegonnen werk voor de uitdagers van het Britse team. Zo ook voor Ayrton Senna en zijn Lotus...18 apr 2019 15:00
-
Ayrton Senna Special: Extra 2: Gérard Ducarouge - Ontwerper van Ayrtons winnende Lotus (1986)
Gérard Ducarouge was de ontwerper van alle Lotus-Grand Prix-auto's waar Ayrton in gereden heeft. Ducarouge werd geboren op 3 oktober 1941 in Paray-Le-Monial, Saô...16 apr 2019 18:00
-
Ayrton Senna Special: Teamgenoten 3: John Crichton-Stuart, 7th Marquess of Bute (1986)
Johnny Dumfries was in 1986 de teamgenoot van Ayrton bij Lotus. In onze reportage "Veto 1" hebben wij uitgelegd waarom Derek Warwick uiteindelijk niet de tweede s...16 apr 2019 12:00
-
Ayrton Senna Special: De auto 3 - Lotus 98T Renault (1986)
De Lotus 98T was een auto die werd ontworpen door Gérard Ducaurouge en Martin Ogilvie. De 98T was een doorontwikkeling van de 97T uit 1985. Er werden in totaal vier chass...15 apr 2019 18:55
-
Ayrton Senna Special: Deel 22 : Tweede jaar bij Lotus - Verval in de tweede seizoenshelft (1986)
Waar in 1985 de problemen voor Ayrton en Lotus met name in het eerste gedeelte van het seizoen plaatsvonden en hij in de tweede seizoenshelft de snelste man was, had hij in 1986...15 apr 2019 12:00
-
Ayrton Senna Special: Deel 21 : Tweede jaar bij Lotus - Voorspoedige start en leider in het kampioenschap na Detroit (1986)
Na de overwinning op Jerez reisde Ayrton als leider in het kampioenschap door naar San Marino voor de derde ronde van het wereldkampioenschap. Ayrton, van pole vertrokken moest ...14 apr 2019 20:00
-
Ayrton Senna Special: Deel 20 : Tweede jaar bij Lotus - Titanenstrijd met Nigel Mansell in Spanje (1986)
Na een pole position en een keurige tweede plaats achter landgenoot Nelson Piquet tijdens zijn thuisrace in Brazilië trok het Formule 1-seizoen in het weekend van 11, 12 en...14 apr 2019 15:00
-
Ayrton Senna Special: Extra 1: Veto (1985)
Voor het extra verhaal 'Veto' gaan we terug naar eind 1985. We pakken het verhaal op tijdens de Grand Prix van Zuid-Afrika, de race die veel coureurs wilde boycotten. We...13 apr 2019 19:00
-
Ayrton Senna Special: Teamgenoten 2: Elio 'the gentleman' de Angelis (1985)
Elio de Angelis kennen we als de laatste 'Getleman racer' die de Formule 1 gehad heeft. Een uniek charismatisch mens die zeer gerespecteerd was in de Formule 1-wereld. E...13 apr 2019 12:00
-
Ayrton Senna Special: De auto 2 - Lotus 97T Renault (1985)
Gedurende het seizoen 1985 reed Ayrton met de Lotus 97T. De auto was ontwikkeld door Gérard Ducarouge en Martin Ogilvie. De 97T was een doorontwikkeling van de Lotus 95T ...12 apr 2019 19:00
-
Ayrton Senna Special: Deel 19 : Ayrton bij Lotus - Veel podiums en een overwinning op Spa Francorchamps (1985)
De eerste seizoenshelft kon als volgt worden samengevat: Kwalificatiebeest, rijden aan de leiding van de wedstrijd en onbetrouwbaarheid. Ayrton stond volgens de kenners te ...12 apr 2019 12:00
-
Ayrton Senna Special: Deel 18 : Ayrton bij Lotus - Ongelukkige eerste helft van het seizoen (1985)
Waar zijn overwinning in Portugal de basis moest zijn naar de jacht op een eventuele titel, kreeg de Braziliaan gedurende de eerste helft van het seizoen te maken met een ongelo...11 apr 2019 19:00
-
Ayrton Senna Special: Deel 17: Ayrton bij Lotus - Masterclass in Estoril (1985)
Sommige coureurs vinden hun eerste overwinning de mooiste. Ayrton scoorde zijn eerste overwinning in Portugal. Bijna 34 jaar geleden ging hij als eerste onder de zwart wit-geblo...11 apr 2019 12:00
-
Ayrton Senna Special: Deel 16 : Ayrton bij Lotus - Gezichtsverlamming (1985)
De carrière van Ayrton kwam na zijn uitstekende debuutjaar bij Toleman in een stroomversnelling terecht. Vele teams waren na de Grand Prix van Monaco, waarin wij uitgebre...10 apr 2019 18:30
-
Mentale aspect revalidatie voor Kubica zwaarder dan fysiek herstel
De rallycrash van Robert Kubica in 2011 zorgde in eerste instantie vooral voor fysieke problemen. In gesprek met The Guardian geeft hij echter toe dat hij daarna vooral moeite h...11 maa 2019 12:37
-
Raikkonen hoopt bij Alfa Romeo op vergelijkbaar seizoen als in 2012 met Lotus
Kimi Raikkonen begint in 2019 aan een nieuw hoofdstuk in zijn carrière bij Alfa Romeo. De Fin hoopt bij zijn nieuwe team net zo sterk te kunnen zijn als toen hij in 2012 ...08 maa 2019 08:56
-
Xtrac maakt offerte voor standaard versnellingsbak
Het bedrijf dat zich heeft gespecialiseerd op het maken van versnellingsbakken, Xtrac, zal een offerte indienen om versnellingsbakken te leveren aan alle Formule 1-teams voor de...26 feb 2019 17:41
-
Exclusief: Boullier treedt toe tot organisatie Franse Grand Prix
Eric Boullier keert na bijna een jaar afwezigheid terug in de Formule 1. De voormalig teambaas van McLaren en Lotus F1 Team voegt zich bij de organisatie van de Grand Prix van F...22 feb 2019 10:00
-
Renault wil met RS19 terug naar de top
Vandaag presenteerde het Renault Sport F1-Team haar auto op de basis in Enstone. Het Franse-team wil dit jaar terug naar de top en aansluiting zoeken met de 'traditionele to...12 feb 2019 14:00
-
Officieel: Renault Sport F1-Team toont nieuwe auto aan de wereld
Renault heeft vanmiddag om 12.30 uur haar nieuwe auto aan de wereld getoond. De Franse-renstal, die al jaren vanuit Enstone haar Formule 1-team runt, zal in 2019 met een zwart g...12 feb 2019 12:34
-
Rich Energy maakt zich geen zorgen om rechtszaak over logo
De nieuwe titelsponsor van Haas F1, Rich Energy, kan zich opmaken voor een rechtszaak. Fietsmerk Whyte heeft een aanklacht ingediend tegen het logo dat de maker van het energied...11 feb 2019 10:30
-
Grosjean: "Meer teams moeten kunnen winnen, maar gebeurt niet voor 2021"
De Formule 1 heeft sinds 2015 drie teams die met kop en schouders boven de rest uitsteken. Romain Grosjean ziet graag gebeuren dat ook andere coureurs dan die van Ferrari, Merce...10 feb 2019 11:23
-
Steiner: "Complete kopie van jaren '80 voorkomen door toevoegen wit aan livery"
De gedachten gingen terug naar het verleden toen Rich Energy Haas donderdag het doek van haar nieuwe bolide trok. De livery met zwart en goud doet denken aan de jaren '80, m...08 feb 2019 17:00
-
Haas-coureurs Magnussen en Grosjean kijken uit naar tests met zwartgouden bolide
Donderdagmiddag onthulde Rich Energy Haas F1 Team haar nieuwe kleurstelling voor het Formule 1-seizoen 2019. Rijders Kevin Magnussen en Romain Grosjean zijn liefhebber van ...07 feb 2019 12:35
-
'Formule 1-team probeerde tevergeefs Brabham in 2019 terug te halen naar Formule 1'
In de afgelopen jaren waren meerdere partijen geïnteresseerd om onder de naam Brabham toe te treden in de Formule 1. Ook in 2019 heeft een partij dat volgens David Brabham ...05 feb 2019 17:27
-
FIA GT: Vier Nederlanders aan de start tijdens 12 uur van Bathurst
Aanstaande zaterdag en zondag staat de Australische International Endurace Race gepland, de 12 uur van Bathurst. Robin Frijns won deze race in 2018, maar hij verdedigt...01 feb 2019 09:23
-
Williams Advanced Engineering gaat samenwerken met Lotus
Williams Advanced Engineering, de onderzoeks- en ontwikkelingstak van Williams Heritage, is een samenwerking aangegaan met Lotus. De nieuwe eigenaar van Lotus, Geely, overw...28 jan 2019 16:18
-
Nieuwe race-engineers voor Kevin Magnussen en Romain Grosjean
Rich Energy Haas F1 Team heeft bevestigd dat haar coureurs, Kevin Magnussen en Romain Grosjean, voor het aankomende seizoen beiden een nieuwe race-engineer krijgen. Allebei de e...19 jan 2019 09:15
-
Renault: "Budget-cap zal leiden tot veel gedwongen ontslagen mensen"
Renault Sport-teammanager Cyril Abiteboul denkt dat alleen kleine teams zullen worden geholpen door de introductie van het budget-plafond. Mercedes, Ferrari en Red Bul...12 jan 2019 15:20
-
'Liefde voor racen houdt Hamilton voorlopig nog in de Formule 1'
Lewis Hamilton verlengde in 2018 zijn contract bij Mercedes tot eind 2020. De komende twee jaar is de vijfvoudig wereldkampioen nog te zien in de Formule 1, maar autosportexpert...23 dec 2018 15:16
-
Historie: The second chance: Special Report - Alex Zanardi - Groots, inspirerend en de beste
Met het verhaal van John Surtees kwam er een einde aan onze serie genaamd 'the second chance'. Als bonus staan we stil bij een coureur die misschien geen Grands Prix mee...22 dec 2018 18:15
-
Historie: The second chance: Deel 5 John Surtees - De man die de angstaanjagende sportscar-crash op Mosport overleefde (1965)
Vijf verhalen, vijf coureurs en vijf levensbedreigende situaties. Alle vijf de coureurs hebben na een zwaar ongeluk hun carrière voortgezet. Alle vijf hebben ze na hun on...21 dec 2018 18:15
-
Renault presenteert auto op 12 februari in Enstone
Renault heeft bekendgemaakt dat het zijn auto op dinsdag 12 februari, één week voordat de pre season-tests van start gaan in Barcelona, voor het eerst zal laten zi...21 dec 2018 09:09
-
Historie: The second chance: Deel 4 Nigel Mansell - Gebroken nek, tranen en een kampioenschap wat verloren ging in Suzuka (1987)
Vijf verhalen, vijf coureurs en vijf levensbedreigende situaties. Alle vijf de coureurs hebben na een zwaar ongeluk hun carrière voortgezet. Alle vijf hebben ze na hun on...20 dec 2018 18:15
-
Historie: Haven't made the grid: De Lotus 112 Mugen Honda uit 1995
Lotus en Formule 1, een huwelijk dat in totaal 43 jaar zou stand houden. Opgericht door Colin Chapman in 1952. Chapman zorgde met zijn revolutionaire experimenten, zijn technisc...20 dec 2018 10:30
-
Historie: The second chance: Deel 2 Johnny Herbert - De impact tegen de muur op Brands Hatch waardoor fatsoenlijk lopen verleden tijd bleek (1988)
Vijf verhalen, vijf coureurs en vijf levensbedreigende situaties. Alle vijf de coureurs hebben na een zwaar ongeluk hun carrière voortgezet. Alle vijf hebben ze na hun on...18 dec 2018 18:15
-
Historie: The second chance: Deel 1 Mika Hakkinen - De dag dat er twee artsen toevallig in de hoek stonden (1995)
Vijf verhalen, vijf coureurs en vijf levensbedreigende situaties. Alle vijf de coureurs hebben na een zwaar ongeluk hun carrière voortgezet. Alle vijf hebben ze na hun on...17 dec 2018 18:15
-
Voormalig technisch directeur Dernie kijkt terug naar wintertests van vroeger
De Formule 1 is in de afgelopen 40 jaar enorm veranderd. Frank Dernie, in het verleden onder andere technisch directeur van Williams, zag de sport met eigen ogen veranderen en d...16 dec 2018 13:48
-
Raikkonen: "Haalde de overwinning vrij makkelijk binnen"
Kimi Raikkonen zegt dat hij zijn eerste Formule 1-overwinning in vijf jaar tijd vrij makkelijk binnenhaalde. De Fin reed naar de overwinning in een spannende race op het Ci...12 dec 2018 09:07
-
Historie: Pay drivers in de Formule 1: Taki Inoue en zijn hedendaagse cult-status
In de winterpauze zullen wij frequent aandacht besteden aan paydrivers uit de historie van de Formule 1. Vandaag een zeer apart figuur die door velen, waaronder zichzelf, betite...07 dec 2018 17:29
-
Renault heeft de top-3 als doel voor 2019
Volgens de vertrekkende Renault-president Jerome Stoll heeft het Franse team het podium als doel voor volgend jaar. Renault had dit jaar als doel om dichterbij de top-3 teams in...30 nov 2018 08:26
-
Historie: Pay drivers in de Formule 1: Philippe Adams en de droom die werkelijkheid is geworden
Vandaag is het 19 november 2018, de verjaardag van Philippe Adams. Voor ons tijd, met het oog op de winter, om een nieuwe serie te introduceren: Pay drivers. Elke pay driver in ...19 nov 2018 15:29
20 apr 2025 17:22
-
17:22F1
12 aug 2023 16:31
-
16:31F1
04 aug 2023 12:55
-
12:55F1
03 feb 2023 10:34
-
10:34F1
25 okt 2022 15:00
-
15:00F1
15 okt 2022 15:41
-
15:41F1
05 jun 2022 14:00
-
14:00F1
19 feb 2022 12:00
-
12:00F1
19 dec 2021 15:09
-
15:09F1
22 okt 2021 10:46
-
10:46F1
07 sep 2021 10:23
-
10:23F1
02 sep 2021 12:00
-
12:00F1
22 apr 2021 11:48
-
11:48F1
22 jan 2021 10:27
-
10:27F1
09 jan 2021 15:05
-
15:05F1
13 dec 2020 08:11
-
08:11F1
26 okt 2020 14:51
-
14:51F1
22 okt 2020 21:00
-
21:00F1
14 okt 2020 15:30
-
15:30F1
23 jul 2020 12:49
-
12:49F1
21 jun 2020 08:31
-
08:31F1
19 jun 2020 19:01
-
19:01F1
04 mei 2020 14:06
-
14:06F1
27 apr 2020 11:28
-
11:28F1
10 jul 2019 16:24
-
16:24F1
02 jun 2019 14:30
-
14:30F1
19 apr 2019 15:00
-
15:00F1
18 apr 2019 19:00
-
19:00F1
-
15:00F1
16 apr 2019 18:00
-
18:00F1
-
12:00F1
15 apr 2019 18:55
-
18:55F1
-
12:00F1
14 apr 2019 20:00
-
20:00F1
-
15:00F1
13 apr 2019 19:00
-
19:00F1
-
12:00F1
12 apr 2019 19:00
-
19:00F1
-
12:00F1
11 apr 2019 19:00
-
19:00F1
-
12:00F1
10 apr 2019 18:30
-
18:30F1
11 maa 2019 12:37
-
12:37F1
08 maa 2019 08:56
-
08:56F1
26 feb 2019 17:41
-
17:41F1
22 feb 2019 10:00
-
10:00F1
12 feb 2019 14:00
-
14:00F1
-
12:34F1
11 feb 2019 10:30
-
10:30F1
10 feb 2019 11:23
-
11:23F1
08 feb 2019 17:00
-
17:00F1
07 feb 2019 12:35
-
12:35F1
05 feb 2019 17:27
-
17:27F1
01 feb 2019 09:23
-
09:23FIA GT
28 jan 2019 16:18
-
16:18F1
19 jan 2019 09:15
-
09:15F1
12 jan 2019 15:20
-
15:20F1
23 dec 2018 15:16
-
15:16F1
22 dec 2018 18:15
-
18:15F1
21 dec 2018 18:15
-
18:15F1
-
09:09F1
20 dec 2018 18:15
-
18:15F1
-
10:30F1
18 dec 2018 18:15
-
18:15F1
17 dec 2018 18:15
-
18:15F1
16 dec 2018 13:48
-
13:48F1
12 dec 2018 09:07
-
09:07F1
07 dec 2018 17:29
-
17:29F1
30 nov 2018 08:26
-
08:26F1
19 nov 2018 15:29
-
15:29F1
Historie Lotus F1
-
Coureur#
-
Renault
-
2020
3
-
31
-
2019
3
-
27
-
2018
27
-
55
-
2017
27
-
55
-
30
-
2016
30
-
20
-
13
-
Lotus
-
2015
13
-
8
-
2014
13
-
8
-
2013
8
-
7
-
2012
9
-
10
-
DatumGrand PrixQR
-
27 - 29 nov139
-
13 - 15 nov148
-
30 - 1 nov1210
-
23 - 25 okt108
-
9 - 11 okt87
-
25 - 27 sep87
-
18 - 20 sep1012
-
4 - 6 sep819
-
21 - 23 aug73
-
24 - 26 jul107
-
3 - 5 jul1217
-
19 - 21 jun97
-
5 - 7 jun57
-
21 - 24 mei812
-
8 - 10 mei118
-
17 - 19 apr107
-
10 - 12 apr87
-
27 - 29 maa1011
-
13 - 15 maa814