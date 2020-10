Teambaas Renault snapt achterstand Ocon: ''Ricciardo sterktste teamgenoot''

Met het eerste podium voor Renault sinds 2011, deed Daniel Ricciardo goede zaken voor het Franse team. Ook is de Australiër vaak vooraan te vinden, terwijl Esteban Ocon de puntjes bij elkaar moet sprokkelen. De Fransman heeft het lastig naast zijn ervaren teamgenoot. Volgens teambaas Cyril Abiteboul is dat geen verrassing.



''We hebben het wel over Daniel Ricciardo. Ocon heeft nog nooit zo'n sterke teamgenoot gehad'', zegt hij tegen Motorsport.com. ''Ondanks zijn drie uitvalbeurten, zou Ocon nog steeds achter Ricciardo staan met een kleine marge.''

Tegen de meer ervaren Australiër moet de jonge coureur er harder voor werken. ''Hij heeft goede teamgenoten gehad, zoals Sergio Pérez. Die was goed, maar ik denk dat Ricciardio beter is'', zegt de Fransman.

Toch gelooft de teambaas dat er meer in het vat zit. ''Hij moet pragmatischer te werk gaan en realistische doelen stellen. Ook is het belangrijk dat hij reflecteert op zijn eigen prestaties. Hij hoeft er niet voor te schamen. Hij zal vertrouwen moeten opbouwen.''

Tot slot heeft Abiteboul nog advies voor zijn pupil: ''Geduld is belangrijk. Hij is soms, net als andere jonge coureurs, ongeduldig. Daardoor worden kleine foutjes gemaakt. Ik maak mij voor de rest geen zorgen over hem.''