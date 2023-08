Titelwinnende Lotus van Mario Andretti gaat onder de hamer

Liefhebbers van klassieke Formule 1-wagens kunnen later dit jaar wederom toeslaan. Voor de derde keer in een week tijd is bekend gemaakt dat er een bijzondere wagen onder de hamer gaat. Ditmaal gaat het weer om een titel winnende auto, het gaat hier om de Lotus 79 van Mario Andretti.

In navolging van de McLaren van Kimi Räikkönen en de Ferrari van Michael Schumacher zal ook de auto van Andretti onder de hamer gaan. Andretti werd in 1978 wereldkampioen achter het stuur van de goudzwarte Lotus 79, door de John Player Special-kleurstelling heeft de auto een speciale plaats gekregen in de harten van veel Formule 1-fans. Verzamelaars zullen dan ook hun best gaan doen om de Lotus op de kop te tikken.

Veilinghuis Bonhams zal de Lotus 79 gaan veilen tijdens een speciale veiling in Abu Dhabi op 25 november, op dezelfde veiling zal ook de McLaren van Räikkönen onder hamer gaan. Het is de verwachting dat de door Colin Chapman ontworpen Lotus een enorm bedrag zal gaan opbrengen. Men verwacht dat de auto tussen de 6,5 miljoen en de 9,5 miljoen dollar zal gaan opbrengen. De historische auto zal in ieder geval een grote rol gaan spelen tijdens de veiling op het circuit van Yas Marina.