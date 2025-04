Het is dit jaar precies veertig jaar geleden dat de legendarische Ayrton Senna zijn eerste Grand Prix in de Formule 1 won. Om dit speciale moment te eren, wordt er een bijzonder moment georganiseerd. Senna's toenmalige werkgever Lotus stuurt de wagen waarmee hij won namelijk weer de baan op.

Op 21 april 1985 won Senna op het circuit van Estoril in Portugal zijn eerste Grand Prix. Op de natte baan liet hij zien waarom hij een echte regenspecialist was, en won hij op indrukwekkende wijze de race. Terwijl zijn concurrenten het lastig hadden in de regen, reed Senna snelste ronde na snelste ronde in zijn Lotus 97T. Hij zette bijna alle andere coureurs op een ronde, en schreef de eerste bladzijde van zijn legende.

Speciale demorun

Om stil te staan bij dit speciale moment uit de geschiedenis van de Formule 1, wordt er op 21 april een speciaal evenement georganiseerd op het circuit van Estoril. Lotus stuurt de 97T naar het circuit, waar Bruno Senna een aantal rondjes mag gaan rijden met de iconische auto van zijn oom. Het neefje van Senna reed tussen 2010 en 2012 zelf 46 Grands Prix in de Formule 1 voor HRT, Renault en Williams.

75 jaar Formule 1

Bij het evenement zal er ook stil worden gestaan bij het 75-jarige bestaan van de Formule 1 en de successen van Lotus. Senna wist zijn eerste successen te boeken bij het Britse team, waarna hij overstapte naar McLaren waar hij zijn wereldtitels wist te pakken. Hij groeide uit tot één van de beste coureurs uit de geschiedenis van de sport. In 1994 overleed hij aan de gevolgen van een crash tijdens de Grand Prix van San Marino op het circuit van Imola. Vorig jaar werd er tijdens het raceweekend op dit circuit uitgebreid stilgestaan bij het dertigjarige jubileum van zijn overlijden.