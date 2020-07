Zoon Alex Zanardi: "Zijn revalidatie gaat erg lang duren"

De zoon van Alex Zanardi zegt dat er bemoedigende tekenen zijn nadat de voormalige F1-coureur het ziekenhuis deze week heeft verlaten. De voormalig Lotus- en Williams-coureur heeft een maand lang een kalmerend middel moeten gebruiken voor zijn ernstige hoofd- en gezichtsletsels en is nu verhuisd naar een revalidatiekliniek.

Zijn zoon Niccolo vertelde Corriere della Sera dat zijn vader voorlopig bewusteloos blijft, ook al zijn de tekenen 'bemoedigend'. De 21-jarige Niccolo: "Hij zal het redden, dat weet ik zeker. Hij zal het deze keer weer doen en op een dag zullen we erover praten. Hij zal met mij en mijn kinderen praten. Ik ben hoopvol, net als mijn moeder."

De zoon van de 53-jarige Alex Zanardi gaf echter ook toe dat er nog steeds zorgen zijn over het gezichtsvermogen van zijn vader. "Dat is nu niet het belangrijkste. Het belangrijkste is dat hij weet of hij weer met ons kan communiceren. We hebben nog een lange weg te gaan. We zijn blij, want zijn herstel is veel sneller gegaan dan we hadden verwacht, maar we moeten niet verbaasd zijn, want we hebben het over papa."

"De energie van die man is ongelooflijk. Hij is ongewoon sterk. Zonder in details te treden, is hij een beetje beter en hij begint te herstellen. Er is geen bedreiging meer voor zijn leven, en dat zegt al veel. Maar ik herhaal: de revalidatie zal lang duren."