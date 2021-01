Romain Grosjean beseft: "Mijn Formule 1-carrière is voorbij"

Romain Grosjean denkt niet dat hij ooit de kans krijgt om terug te keren in de Formule 1. De Grand Prix van Bahrein was het laatste optreden voor de Fransman in de koningsklasse van de autosport. Hij ging eruit met een knal, maar niet zoals hij gewild had. Grosjean beleefde in de openingsronde van die race een huiveringwekkende crash, gelukkig met goede afloop.

De toen nog voor Haas F1 Team uitkomende coureur liep slechts enkele brandwonden op, maar kan het ongeluk navertellen. Het was wel een roemloze aftocht na een Formule 1-loopbaan van iemand die sinds 2012 een vaste waarde op de grid is geweest. Grosjean had in 2009 al gedebuteerd in de Formule 1, maar dat moment kwam voor hem te vroeg. Via een omweg wist hij zich terug te knokken naar het hoogste niveau.

Grosjean verdedigde de eer van Renault, Lotus en Haas F1. Nu is het definitief voorbij, beseft hij. "Voor mij is de Formule 1 gedaan, het is over", deelde hij aan Ouest France mede. "Ik wil niet terugkeren om het terugkeren. Bovendien zijn alle goede stoeltjes wel vergeven. Het heeft geen zin om voor een rentree te gaan." Hij blijft zich namens rijdersvakbond GPDA wel inzetten voor de veiligheid in de Formule 1.

IndyCar of Le Mans

Geruchten gaan dat Grosjean dicht bij een akkoord met Dale Coyne Racing is om in 2021 in de IndyCar Series te racen. "Het is een mooi kampioenschap met goede coureurs. Het is een raceklasse die ik wel nauwgezet volg. We hebben echter nog een lange weg te gaan. Je hebt races op ovals en technisch is het gecompliceerd. Daarnaast betrek ik mijn familie bij mijn keuze. Dus als we eruit komen, dan is het mooi. Zo niet, dan ga ik wat anders doen."

De 24 uur van Le Mans bijvoorbeeld. Grosjean wordt in verband gebracht met het project van Peugeot. "De 24 uur van Le Mans is zeker iets dat op mijn verlanglijstje staat. Dit jaar is een soort tussenjaar, ze zitten een beetje tussen oude en nieuwe reglementen in. Maar verscheidene autofabrikanten hebben reeds aangekondigd dat ze in 2023 weer van de partij willen zijn, dus dat is zeker interessant."