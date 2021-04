Paul Ricard ook in de gevarenzone met aflopend Grand Prix-contract

De kans bestaat dat de Formule 1-kalender volgend jaar een Grand Prix minder in Europa telt. De koningsklasse van de autosport verwelkomt in 2022 Miami als nieuwe racelocatie en China keert naar alle waarschijnlijkheid terug op het schema. De insteek is wel om het seizoen uit niet meer dan 23 races te laten bestaan, waardoor de organisatoren van enkele Europese Grands Prix moeten vrezen voor de toekomst.

Eerder werd al duidelijk dat de Grand Prix van Spanje op de wip zit, maar niet alleen Barcelona heeft een contract met de Formule 1 dat na dit jaar afloopt. Dit geldt eveneens voor de Grand Prix van Frankrijk op Paul Ricard, dat zich daardoor ook in de gevarenzone bevindt. Net als Barcelona hoopt Paul Ricard een nieuwe overeenkomst te sluiten, maar dat is nog geen uitgemaakte zaak.

Racedirecteur Eric Boullier zegt in Le Figaro: "Ons contract met de Formule 1 loopt eind dit jaar af, maar wij willen dat graag verlengen. Als het alleen aan mij gelegen had, dan had ik al een nieuwe tienjarige verbintenis getekend. Ik ben echter afhankelijk van het bestuur."

De voormalig teambaas van Lotus en McLaren heeft zo zijn bedenkingen bij de nieuwe markten die de Formule 1 probeert aan te boren. "De aantrekkelijkheid van nieuwe Grands Prix wordt nog wel eens overschat. We hebben situatie meegemaakt dat er groots iets aangekondigd werd, maar dat de race nooit plaatsvond. De vraag is of Liberty Media betrouwbare Grands Prix met historische banden met de Formule 1 op de kalender wil houden."

Kosten

Rondom de Franse Grand Prix van dit jaar hangen ook nog wat vraagtekens, vooral over het aantal toeschouwers dat Paul Ricard mag toelaten. Zoals het er nu voor staat, gaat het om 15.000 fans per dag. Niet genoeg om de kosten voor een Formule 1-race te dekken, stelt Boullier. "We vechten voor het recht om de Grand Prix te organiseren, dat is iets dat we in eigen hand hebben. Dat is beter dan strijden tegen een onzichtbaar virus."

"Als we maar 15.000 fans per dag mogen toelaten, ontvangen we slechts 20 procent van de normale inkomsten. We hebben de mogelijkheid om de kosten voor de race te dekken, maar we blijven wel discussiëren over de fee voor de Grand Prix. We zijn in onderhandeling over de prijs, hopelijk wint het gezonde verstand. We moeten de verliezen beperken, zonder dat het ten koste gaat van de show voor het publiek. We zijn aangenaam verrast door het animo voor tickets ondanks de onzekere situatie. Vrijwel alle kaarten zijn reeds verkocht."