Voormalig teamgenoten loven kwalificatiesnelheid van Romain Grosjean

Twee voormalige teamgenoten hebben afscheid genomen van Romain Grosjean uit de Formule 1 door te zeggen dat de Fransman indrukwekkend snel was over één enkele ronde. Grosjean, die op sociale media een foto heeft onthuld van de omvang van de brandwonden aan zijn rechterhand, rijdt vandaag niet zijn laatste race in de F1 - zoals hij had gehoopt.

Haas-teamgenoot Kevin Magnussen heeft het talent van Grosjean geprezen - vooral tijdens een kwalificatierondje. De Deen zei hierover: "Romain heeft een ongelooflijke snelheid in één snelle ronde. Ik wil niet zeggen dat hij traag was in de race, want hij is erg snel. Maar in de kwalificatie was hij ongelooflijk."

"Formule 1 is soms vreemd, omdat Romain een aantal fouten heeft gemaakt die meer aandacht kregen dan zijn snelheid en vaardigheid. Persoonlijk denk ik dat maar heel weinig coureurs hier zo snel zijn in één snelle ronde", voegde Magnussen eraan toe.

Ook de meeste ervaren coureur in de F1, Kimi Raikkonen, deelde zijn ervaring over Grosjean met wie hij nkele jaren geleden bij Lotus reed. Raikkonen: "Ik denk dat het onmogelijk is om precies te zien waar iedereen staat, maar hij was echt snel in één ronde toen we teamgenoten waren."

"In de race was hij goed, maar op dat moment kwam hij te vaak in wat mindere situaties. Maar hij had zeker de snelheid", voegde Raikkonen eraan toe.