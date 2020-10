George Russell grapt over gladheid: "Het was net Maldonado met Verstappen"

George Russell verraste in de kwalificatie voor de Grand Prix van Portugal al, maar kon tijdens de race helaas niet verder komen dan de veertiende plek -hier startte hij ook-. Zijn teamgenoot Latifi kwam niet verder dan de een na laatste plek. Toch lijkt het stoeltje van Latifi veilig, maar die van Russell niet. Russell moet misschien plaatsmaken voor Sergio Perez, maar dat is nog niet helemaal duidelijk.

Over de race in Portugal kan hij met een tevreden blik terugkijken. Al vond hij het wel jammer dat hij niet in de punten kon finishen. “Het was een goede race, de auto voelde geweldig aan en het tempo was goed. Ik had een aantal enorme rare momenten achter Ocon toen ik hem en Alex (Albon red.) probeerde in te halen, en een ander achter Giovinazzi later in de race”, zo vertelt hij tegen Sky Sports na de race in Portimao.

Russell vindt het jammer dat elke keer als hij tegen de punten aan rijdt, er geen echte chaotische race is met veel uitvallers. “Het is jammer dat elke keer dat we een goed resultaat hebben er geen chaotische race is. Tijdens de race was er maar 1 uitvaller. De punten zullen komen, maar er zijn genoeg positieve punten om terug naar te kijken, de auto voelde snel aan en ik had een aantal goede gevechten.”

Het was glad

Ook kwam hij nog even terug op zijn inhaalactie op het gladde circuit in Portimão. “Het was net als Pastor Maldonado op de Red Bull Ring, nietwaar, met Max Verstappen waar hij het massaal verloor? Ik voelde me toen een beetje als Maldonado, dus dat had ik na deze race niet verwacht te zeggen!"

Hier het incident Verstappen-Maldonado