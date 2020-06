Alex Zanardi met spoed naar ziekenhuis na ongeluk met handfiets

Alex Zanardi is met spoed per vliegtuig naar het ziekenhuis vervoerd nadat hij betrokken is geraakt bij een ernstig ongeval tijdens de deelname aan de Paralympische handbike estafette Obiettivo tricolore op vrijdag, volgens berichten in Italië.

Er is nog geen update verstrekt over de toestand van de Italiaan, die naar verluidt betrokken was bij een botsing met een auto.

Zanardi nam deel aan 44 Grands Prix met Jordan, Minardi, Lotus en Williams en vond succes in het CART-kampioenschap in de Verenigde Staten waar hij in 1997 en 1998 de titel won.

In 2001 was Zanardi betrokken bij een grote crash op de EuroSpeedway Lausitz, waardoor zijn twee benen werden geamputeerd.

Na zijn ongeluk werd Zanardi een Paralympische atleet en won hij gouden medailles op de Londense 2012 en de Olympische Spelen van Rio 2016.

Meer informatie volgt...