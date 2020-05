Verzekeringsclaim zorgt voor terughoudendheid Paul Ricard

Het circuit van Paul Ricard keert waarschijnlijk niet terug op de herziene Formule 1-kalender voor 2020. Officieel is de voor 28 juni gepland staande Grand Prix van Frankrijk uitgesteld, maar de kans is groot dat uitstel in dit geval afstel betekent. Er zijn namelijk tal van obstakels om de race later dit jaar alsnog op de baan in de buurt van Le Castellet te houden, meldt Racefans.net.

Zo heeft Paul Ricard direct nadat bekend werd gemaakt dat de Franse Grand Prix is uitgesteld een verzekeringsclaim ingediend. De promotors, die de baan huren van een firma genaamd Excelis, zich verzekerd tegen annulering van het evenement en die claim wordt teniet gedaan wanneer de race later dit jaar alsnog plaats kan vinden.

In theorie zou een Grand Prix onder een andere noemer - de Europese Grand Prix, de Zwitserse Grand Prix of de Grand Prix van de Middellandse Zee - in plaats van de Grand Prix van Frankrijk dan nog mogelijk zijn, maar daar is de Franse autosportbond FFSA geen voorstander van. Een race op Franse bodem zonder de exposure voor het land Frankrijk, daar willen ze niet aan beginnen.

Daardoor richt de organisatie zich eigenlijk al op 2021. Eric Boullier, voormalig teambaas bij Lotus en McLaren, is verantwoordelijk voor de Franse Grand Prix op Paul Ricard. Hij verklaarde aan Formula1.com: "De blikken van de Grand Prix van Frankrijk op het circuit van Le Castellet zijn reeds gefocust op de zomer van 2021, wanneer we onze toeschouwers een nog beter evenement willen voorschotelen."

Er heerst ook onvrede over de houding van de Franse regering. Tot 1 augustus zijn in elk geval alle race-activiteiten verboden, een andere hindernis. Paul Ricard-directeur Stephane Clair zegt daarover in Auto Hebdo: "Deze aanbeveling vinden wij gênant. Ons is verteld dat we vanaf 15 juli alweer aan de gang konden, vandaar dat we ook zo lang getwijfeld hebben over de Grand Prix. Het scheelde maar twee weken. Het nieuws dat alles langer stil blijft liggen is pijnlijk voor de organisatie, de teams, voor iedereen. We willen geen extra problemen veroorzaken, maar het is spijtig dat iedereen behalve wij straks weer van start kunnen gaan."