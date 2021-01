Voormalig race-engineer Grosjean: "Weinig coureurs hebben zoveel natuurlijke snelheid"

Het lijkt er steeds meer op dat de tijd in de Formule 1 er voor ex Haas-coureur Romain Grosjean er op zit. Toch meent Ayao Komatsu, race-engineer van Romain tijdens zijn tijd bij Lotus en Haas F1 dat er weinig coureurs zijn die zoveel natuurlijke snelheid hebben als de Fransman.

In zijn tien seizoenen in de Formule 1 wist Romain tien podiums te behalen, en wist ook 391 punten binnen te harken. Echter, zijn voormalig race-engineer meent dat Romain met zijn snelheid veel meer had kunnen behalen.

"Iedereen ziet zijn natuurlijke snelheid, maar ook iedereen ziet zijn gebrek aan consistentie en de gave om vooruitgang te boeken wanneer iets emotioneel niet meezit", aldus Komatsu. "Het is zonde dat iemand met zoveel natuurlijke snelheid niet meer heeft weten te bereiken in de Formule 1."

"Romain heeft tien jaar in de Formule 1 gezeten, en dat is best lang voor iemand die zijn tegenslagen heeft meegemaakt; je had ook kunnen zeggen dat Romain zijn carrière al vijf jaar geleden voorbij had moeten zijn", zo vertelt Komatsu verder. "Maar, omdat hij zo ongelofelijk veel snelheid heeft, en resultaten neer kan zetten wanneer niemand anders dat kan, heeft hij het dusdanig lang volgehouden", zo concludeert Komatsu.