Räikkönen in het verleden dichtbij Red Bull-stoeltje: "We hadden gespreken met Kimi"

Vorige week maakte Kimi Räikkönen bekend dat hij na dit seizoen stopt met de Formule 1. De Finse Alfa Romeo-coureur loopt al sinds 2001 mee in de internationale racewereld en reed in zijn Formule 1-jaren maar voor 4 teams, Alfa Romeo en Sauber zijn immers hetzelfde team met een andere naam.

Het hadden zomaar meer teams kunnen zijn. De Fin was in zijn jaren bij McLaren, Ferrari en Lotus veelvuldig voorin het veld te vinden. Toen hij terugkeerde in de sport in 2012 , na een aantal jaren rally rijden, was hij verrassend snel in de Lotus. Zijn prestaties trokken de aandacht. Volgens Red Bull-teambaas Christian Horner zijn er gesprekken tussen de twee kampen geweest. Horner spreekt zich daarover uit tegenover internationale media: "We hebben wat gesprekken met Kimi gehad toen we moesten kiezen wie Mark Webber ging vervangen."

Webber ging eind 2013 met Formule 1-pensioen dus het is aannemelijk dat er rond die tijd gesprekken zijn geweest tussen Red Bull en Räikkönen. Maar de gesprekken kwamen op niets uit. Horner daarover: "Na zijn comeback uit zijn sabbatical. Hij had duidelijk wat banden met Red Bull tijdens zijn rally-periode en ook uit het begin van zijn carrière. We hebben wat gesprekken gehad maar er kwam niet echt iets uit."

Uiteindelijk werd Webber opgevolgd door Daniel Ricciardo en wat daar uitkwam is inmiddels bekend. Räikkönen zelf vertrok naar Ferrari en had daar in 2014 een matig seizoen. Hij bleef bij de Italiaanse renstal rijden tot 2018 waarna hij naar Alfa Romeo vertrok.