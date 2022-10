Lotus eert Fittipaldi met speciale auto

Emerson Fittipaldi viert dit jaar het vijftigste jubileum van zijn eerste wereldtitel. De Braziliaanse racelegende greep toen met Lotus zijn eerste wereldtitel en die goud-zwarte wagen is inmiddels uitgegroeid tot een icoon. Lotus brengt nu na vijftig jaar een eerbetoon aan de titel van Fittipaldi.

Lotus is tegenwoordig niet meer actief in de Formule 1. Het merk maakt sportauto's en is bezig met een aantal opvallende elektrische wagens. Hun model de Evija is een van hun nieuwe paradepaardjes. Ze brengen dan ook een speciale editie uit van de Evija, deze wagen draagt de naam van Fittipaldi. De auto is gehuld in de kleuren van de legendarische kampioenswagen van Fittipaldi.