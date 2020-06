Situatie Zanardi is kritiek maar stabiel na operatie van drie uur

De gezondheidstoestand van Alex Zanardi blijft kritiek nadat de Italiaan vrijdagavond werd geopereerd aan zijn verwondingen die hij had opgelopen bij een ongeluk met zijn handfiets. De voormalig F1-coureur onderging een operatie wegens ernstig hoofdletsel nadat hij naar het Santa Maria alle Scotte-ziekenhuis in Siena was overgevlogen. De operatie van de 53-jarige duurde drie uur, waarna hij werd vervoerd naar een intensive care-afdeling.

Er wordt aangenomen dat Zanardi tijdens zijn deelname aan de Obiettivo tricolore handfiets-estafette op vrijdag van de weg gleed en een frontale botsing kreeg met een auto.

Zaterdagochtend heeft het ziekenhuis een nieuwe verklaring vrijgegeven waarin het verklaarde dat de toestand van Zanardi kritiek blijft maar hij vertoont stabiele waardes.

"Met betrekking tot de klinische toestand van de atleet Alex Zanardi, die vanaf 18 juni 19.00 uur onder zeer ernstige omstandigheden in de polikliniek Santa Maria alle Scotte in het ziekenhuis is opgenomen na een verkeersongeval in de provincie Siena, informeert de gezondheidsdienst van Aou Senese dat de patiënt, onderworpen aan een delicate neurochirurgische ingreep op de avond van 19 juni en vervolgens overgebracht naar de intensive care, heeft stabiele hemodynamische en metabole parameters. Hij krijgt intubatie en wordt ondersteund door kunstmatige beademing terwijl het neurologische beeld kritiek blijft."

Tijdens zijn racecarrière nam Zanardi deel aan 44 F1 Grands Prix met Jordan, Minardi, Lotus en Williams. In de Verenigde Staten vond hij succes in het CART-kampioenschap en won hij titels in 1997 en 1998.

In 2001 was Zanardi betrokken bij een grote botsing op de EuroSpeedway Lausitz, waardoor zijn twee benen werden geamputeerd. Sindsdien is hij een succesvolle Paralympiër geworden en won hij gouden medailles in Londen en Rio de Janeiro.