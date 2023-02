Zeldzame kampioenswagen Andretti gaat onder de hamer

Met enige regelmaat gaan er oude Formule 1-wagens onder de hamer. Het komt echter niet vaak voor dat er geboden kan worden op een wagen waarmee een coureur daadwerkelijk de wereldtitel heeft binnengesleept. Iedereen die eigenaar wil worden van een kampioenswagen, kan in november gaan bieden.

Eerder deze week werd namelijk bekend dat het bekende veilinghuis Bonhams de Lotus 79 waarmee Mario Andretti in 1978 wereldkampioen werd gaat veilen. De wereldberoemde Lotus in de kleuren van John Player Special gaat in november onder de hamer bij de veiling die wordt gehouden tijdens het weekend van de Grand Prix van Abu Dhabi.

De mogelijke koper zal diep in de buidel moeten tasten. Het veilinghuis geeft namelijk aan dat ze verwachten dat de Lotus 79 zal worden verkocht voor een bedrag tussen de 6,5 miljoen en de 9,5 miljoen dollar. De wagen die onder de hamer gaat in Abu Dhabi is de daadwerkelijke auto waarmee Andretti wereldkampioen werd. Het gaat namelijk om de wagen met chassisnummer 79/4. Met dit chassis won Andretti de Nederlandse Grand Prix op Zandvoort, hij stelde daarmee zijn eerste en enige wereldtitel veilig.