'Circuit Zandvoort krijgt groot hotel bij uitkomen Arie Luyendijk bocht'

Circuit Zandvoort zou op termijn wel eens een groot hotel kunnen krijgen bij het uitkomen van de laatste bocht, de Arie Luyendijk bocht. Dat blijkt uit plannen die vastgoedontwikkelaar MOvast op haar website geplaatst heeft.

De Formule 1 komt in 2020 na 35 jaar afwezigheid terug naar Nederland en Circuit Zandvoort is wederom de locatie waar de race zal plaatsvinden. Daarvoor zal het circuit in de Noord-Hollandse duinen eerst flink op de schop moeten: het pitcomplex moet aangepakt worden, het circuit moet verbreed worden, er moeten tribunes gebouwd worden en bovendien moet de laatste bocht van Circuit Zandvoort een banking van 18 graden krijgen.

Daarnaast lijkt er dus een hotel gebouwd te gaan worden bij het uitkomen van de Arie Luyendijk bocht. Het gaat een redelijk groot hotel worden met zo'n 200 hotelkamers, een bistro, een bar, een fitnessruimte met zwembad, vergaderzalen en een persruimte. Het hotel, dat vooralsnog de naam Hotel Circuitpark Zandvoort draagt, zal een oppervlakte van 15.000 vierkante meter hebben, verdeeld over drie gebouwen.

Het project is ontwikkeld door HPG Hugenholtz Property Group, terwijl Hooper Architects verantwoordelijk is voor het ontwerp van het hotel. Het hotel zal volgens de plannen direct naast de hoofdtribune gesitueerd zijn en tevens een beautycentrum, een 'healthclub' en ruim 4200 vierkante meter aan parkeervoorzieningen hebben.

GPToday.net heeft MOvast benaderd voor een reactie op de plannen, maar door omstandigheden kon het bedrijf ons niet te woord staan.