user icon
icon

'Formule 1 overweegt kortere races door motorwijzigingen: teams vrezen miljoenenkosten'

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
'Formule 1 overweegt kortere races door motorwijzigingen: teams vrezen miljoenenkosten'

De Formule 1 onderzoekt opvallende maatregelen om een dure chassisrevolutie in 2027 te voorkomen. Nu de sport werkt aan aangepaste motorregels met een nieuwe 60/40-verhouding tussen verbrandingsmotor en elektrische aandrijving, groeit binnen de paddock de vrees voor oplopende kosten. Eén van de mogelijke oplossingen? Kortere races.

De FIA wil vanaf 2027 meer nadruk leggen op de verbrandingsmotor door het brandstofdebiet en de tankcapaciteit te verhogen, terwijl de elektrische component wordt teruggeschroefd. Dat zou echter betekenen dat meerdere teams hun chassis ingrijpend moeten aanpassen om grotere brandstoftanks te kunnen huisvesten — een ontwikkeling die vooral kleinere teams financieel zwaar kan raken.

Meer over Formule 1 Cadillac moet rijdersmarkt op na mogelijke Bottas-exit: "Ook Pérez vertrekt"

Cadillac moet rijdersmarkt op na mogelijke Bottas-exit: "Ook Pérez vertrekt"

27 mei
 'Relatie tussen Ocon en Haas verslechterd: Fransman mogelijk eruit'

'Relatie tussen Ocon en Haas verslechterd: Fransman mogelijk eruit'

18 mei

‘Dan heeft een budgetplafond geen zin meer’

Ayao Komatsu, teambaas van Haas, maakte duidelijk weinig trek te hebben in opnieuw stijgende kosten. Volgens de Japanner staat het budgetplafond al stevig onder druk en dreigt de situatie uit de hand te lopen als teams nóg meer geld moeten vrijmaken voor technische aanpassingen.

“Ik wil absoluut niet opnieuw een hoger budgetplafond”, vertelde Komatsu aan de media. “Dat ligt dit jaar al een stuk hoger dan voorheen. Als we straks weer miljoenen extra moeten toevoegen — twee miljoen, vijf miljoen — dan kun je je afvragen of er überhaupt nog sprake is van een budgetlimiet.”

Om die zorgen weg te nemen, wordt nu gekeken naar alternatieven. Eén daarvan is het inkorten van races met één of twee ronden op circuits waar de extra brandstofvereisten voor problemen zorgen. Ook het aantal ronden richting de startgrid zou mogelijk worden teruggebracht om brandstof te besparen.

Teams bespreken compromis voor 2027

Volgens Racing Bulls-teambaas Alan Permane ligt er intern al een principeakkoord op tafel tussen verschillende teambazen. Daarbij zou de sport pragmatisch omgaan met circuits waar de maximale raceafstand moeilijk haalbaar wordt zonder dure aanpassingen aan het chassis.

“Op chassisvlak hebben we al gesprekken gevoerd en op teambaasniveau een akkoord bereikt”, legde Permane uit. “Als bepaalde teams hun huidige chassis willen behouden en de tankcapaciteit onvoldoende blijkt voor 310 kilometer, kunnen we op specifieke circuits de race misschien met één of twee ronden inkorten. Ook wordt gekeken naar minder ronden richting de grid.”

De tijd begint ondertussen te dringen. Teams zijn al bezig met de voorbereiding van hun 2027-wagens en willen snel duidelijkheid over de technische koers. Mercedes en Red Bull zouden de voorgestelde wijzigingen alvast steunen, maar over de exacte timing en uitvoering wordt nog stevig onderhandeld.

Larry Perkins

Posts: 65.347

Laat ik de wekker wel tien minuten eerder aflopen om de finish niet te missen...

  • 1
  • 29 mei 2026 - 15:47
F1 Nieuws Formule 1 F1

Reacties (3)

Login om te reageren
  • zoefroef

    Posts: 1.720

    Ik zeg haal de aslbers tank installatie maar weer terug , meer mogelijkheden voor de strategie

    • + 0
    • 29 mei 2026 - 15:32
  • Larry Perkins

    Posts: 65.345

    Laat ik de wekker wel tien minuten eerder aflopen om de finish niet te missen...

    • + 0
    • 29 mei 2026 - 15:47
  • 919

    Posts: 4.424

    Fuck em, dokken krengen, geld zat. Het gaat niet om miljoenen kosten, hooguit wat miljoenen minder winst. En hou op Monaco na gewoon het 'normaal' aan van 300 kilometer + 1 ronde, in plaats van nog meer te slopen dan er al gesloopt is.

    • + 0
    • 29 mei 2026 - 16:06

CA Grand Prix van Canada

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

CAGrand Prix van Canada

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
219
2
Ferrari
149
3
McLaren
106
4
Red Bull Racing
57
5
Alpine F1
33
6
Racing Bulls
21
7
Haas F1
19
8
Williams
7
9
Audi
2
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Wat is jouw eerste oordeel over de nieuwe F1-regels?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender
show sidebar