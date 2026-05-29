De Formule 1 onderzoekt opvallende maatregelen om een dure chassisrevolutie in 2027 te voorkomen. Nu de sport werkt aan aangepaste motorregels met een nieuwe 60/40-verhouding tussen verbrandingsmotor en elektrische aandrijving, groeit binnen de paddock de vrees voor oplopende kosten. Eén van de mogelijke oplossingen? Kortere races.

De FIA wil vanaf 2027 meer nadruk leggen op de verbrandingsmotor door het brandstofdebiet en de tankcapaciteit te verhogen, terwijl de elektrische component wordt teruggeschroefd. Dat zou echter betekenen dat meerdere teams hun chassis ingrijpend moeten aanpassen om grotere brandstoftanks te kunnen huisvesten — een ontwikkeling die vooral kleinere teams financieel zwaar kan raken.

‘Dan heeft een budgetplafond geen zin meer’

Ayao Komatsu, teambaas van Haas, maakte duidelijk weinig trek te hebben in opnieuw stijgende kosten. Volgens de Japanner staat het budgetplafond al stevig onder druk en dreigt de situatie uit de hand te lopen als teams nóg meer geld moeten vrijmaken voor technische aanpassingen.

“Ik wil absoluut niet opnieuw een hoger budgetplafond”, vertelde Komatsu aan de media. “Dat ligt dit jaar al een stuk hoger dan voorheen. Als we straks weer miljoenen extra moeten toevoegen — twee miljoen, vijf miljoen — dan kun je je afvragen of er überhaupt nog sprake is van een budgetlimiet.”

Om die zorgen weg te nemen, wordt nu gekeken naar alternatieven. Eén daarvan is het inkorten van races met één of twee ronden op circuits waar de extra brandstofvereisten voor problemen zorgen. Ook het aantal ronden richting de startgrid zou mogelijk worden teruggebracht om brandstof te besparen.

Teams bespreken compromis voor 2027

Volgens Racing Bulls-teambaas Alan Permane ligt er intern al een principeakkoord op tafel tussen verschillende teambazen. Daarbij zou de sport pragmatisch omgaan met circuits waar de maximale raceafstand moeilijk haalbaar wordt zonder dure aanpassingen aan het chassis.

“Op chassisvlak hebben we al gesprekken gevoerd en op teambaasniveau een akkoord bereikt”, legde Permane uit. “Als bepaalde teams hun huidige chassis willen behouden en de tankcapaciteit onvoldoende blijkt voor 310 kilometer, kunnen we op specifieke circuits de race misschien met één of twee ronden inkorten. Ook wordt gekeken naar minder ronden richting de grid.”

De tijd begint ondertussen te dringen. Teams zijn al bezig met de voorbereiding van hun 2027-wagens en willen snel duidelijkheid over de technische koers. Mercedes en Red Bull zouden de voorgestelde wijzigingen alvast steunen, maar over de exacte timing en uitvoering wordt nog stevig onderhandeld.