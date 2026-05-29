Montoya fileert Verstappen opnieuw: "Hij zorgt alleen maar voor onrust"

Juan Pablo Montoya is de afgelopen weken erg kritisch op Max Verstappen. De oud-coureur fileert de Nederlander opnieuw en snapt niet waarom Mercedes geïnteresseerd is in de diensten van de viervoudig wereldkampioen. Montoya denkt dat Wolff om verscheidene redenen niet staat te springen om Verstappen binnen te halen. 

Montoya hield zich de laatste weken nadrukkelijk bezig met Verstappen. Zo was hij erg kritisch op de 360 van de Nederlander in Miami en zou dat 'geluk' zijn. Ook vindt de Colombiaan dat Verstappen veel te kritisch is op de huidige reglementen in de F1

Mercedes genoot van Verstappen: "Eén van de beste GT3-coureurs ter wereld"

Montoya denkt dat Verstappen niet naar Mercedes gaat

Tegenover talkSPORT BET vertelt de oud-coureur dat hij niet verwacht dat Verstappen naar Mercedes gaat, maar dat zijn oude werkgever McLaren wel een optie zal zijn. "Er zijn twee dingen aan de hand. Ten eerste gaat Gianpiero Lambiase naar McLaren. Dus als Max ergens heen zou gaan, denk ik dat hij bij McLaren terecht zal komen."

Mercedes is momenteel enorm dominant. Dat zou ook een reden zijn dat Wolff geen nieuwe coureur nodig zou hebben. "Als je kijkt naar hoe het nu met Kimi gaat, heeft het voor Toto geen zin om Max aan te nemen. Het is ook niet logisch om een jongen, die elke week wint en uitstraalt dat hij ieder record zou kunnen breken, te vervangen. Hij heeft waarschijnlijk al meer succes gehad dan wie dan ook op deze leeftijd."

Montoya heeft veel goede woorden over voor George Russell. Hij ziet dat Verstappen niet kan tippen aan het teamspel van de Brit. "Daarnaast zit hij in een goede werkomgeving met George, die een zeer goede teamspeler is, zich goed gedraagt en teamorders respecteert. Waarom zou je dan iemand binnenhalen die voor onrust zorgt?"

Montoya vergelijkt zichzelf met Verstappen

Wolff heeft het lastig met Russell en Antonelli, maar Verstappen zou nog lastiger zijn om te managen, zo is Wolff duidelijk. "Toto zei dit weekend tegen mijn vrouw dat Kimi en George niet makkelijk in het gareel zouden zijn te houden, maar dat hij het wel aankan. Hij zei vervolgens tegen haar: 'Als het jouw man was geweest, zou het heel, heel moeilijk zijn geweest'. Dat is de latino", aldus de Colombiaan.

Verstappen is wat dat betreft gelijk aan Montoya, zo is hij duidelijk. "En Max heeft die latino-vibe. Hij zet alles op alles", aldus de Colombiaan. Momenteel is Mercedes erg goed op weg met Antonelli. "Waarom zou je iemand als Max binnenhalen als je zo veel in Kimi hebt geïnvesteerd?"

  • shakedown

    Posts: 1.807

    Zucht. Kunnen jullie asjeblieft stoppen Montoya en Villeneuve?

    • + 5
    • 29 mei 2026 - 07:38
    • markos

      Posts: 1.023

      Precies, laten we hier gewoon niet meer op reageren!

      Oh, wacht...

      • + 0
      • 29 mei 2026 - 07:40
    • powered by bye

      Posts: 509

      Sinds die op die jetdryer is geknald is het een male Pietje

      • + 1
      • 29 mei 2026 - 07:58
    • f(1)orum

      Posts: 10.045

      Eens. Ik ben voorstander van een Juan Pablo Monddoodja ;-)

      • + 1
      • 29 mei 2026 - 07:59
    • Larry Perkins

      Posts: 65.329

      Juan is een enorme snuifmafketel, daar moet je m.i. Sjakie niet mee vergelijken. Sjakie is de laatste jaren best oké en zou hier wel wat vaker geciteerd mogen worden...

      • + 2
      • 29 mei 2026 - 08:17
    • Need5Speed

      Posts: 3.878

      Het merendeel van wat hij zegt hier is helemaal zo gek niet. Je moet de eerste 2 alinea's overslaan, dat is framing om de toon te zetten en niet wat hij zelf zei.

      Alleen dat stukje over Russell is bizar. George de teamspeler? Kimi heeft veel meer aan Max dan aan hem en Max zit niet eens in hetzelfde team.

      • + 0
      • 29 mei 2026 - 08:27
    • Larry Perkins

      Posts: 65.329

      Russell heeft meer aan Antonelli, dan Antonelli aan Russell, zie Miami waar George de set-up van Kimi kopieerde...

      • + 1
      • 29 mei 2026 - 09:21
  • Regenrace

    Posts: 2.713

    Kijk maar uit Montoya.
    Terwijl jij in je achterkamertje je column zit te typen, doet Wollf nog veel meer dingen met jouw vrouw.

    • + 0
    • 29 mei 2026 - 08:23
  • The Wolf

    Posts: 916

    Lambiase gaat naar McLaren omdat dat weer nieuwe goede perspectieven voor z'n carriere bood, hij gaat echt niet van team switchen met als achterliggende gedachte een mogelijk latere hereniging met Verstappen, onzin lijkt me.
    En dat 'als Max ergens heen zou gaan dan McLaren' lijkt me eveneens onzin. Die zetten qua rijders beleid onder Zak Brown in op jonge getalenteerde gasten die een schijntje van een meervoudig kampioen kosten, en goed genoeg om, als het team alle parameters op een lijn krijgt, voor overwinningen en titels te strijden. Vorig jaar loonde dat beleid en ik zie ze er niet vanaf stappen.
    Wat wél hout snijd in mijn ogen, Max was vorig jaar dicht bij een Mercedes stoeltje, Toto had stelde alles in het werk, maar de onmiddellijke noodzaak is wat verdwenen bij Mercedes, de situatie is veranderd nu Kimi opgeschakeld heeft en weer nieuwe geschiedenis aan het schrijven is. Mogelijk heeft Toto nog wel wat interesse in Verstappen, maar dan zal Max z'n onderhandelingspositie niet zo sterk zijn als vorig jaar. De prijs die hij betaald voor z'n loyaliteit aan Red Bull.
    Wat hij vervolgens weer over George zegt lijkt me weer reinste onzin. Je kunt zeggen van Russell wat je wilt maar het is geen 'roll over and die' type, die gaat vol in de aanval, dus makkelijker te managen voor Toto? Lijkt me voorbarig, seizoen is nog heel lang..
    Wat dat laatste betreft, over Max z'n karakter, je zou haast zweren dat het een verkapt compliment is aan Max, latino vibe. En dat hij zichzelf met Max vergelijkt, belachelijk. Bij Williams een tijdje een leuker racer geweest. Maar met nog veel te winnen en te bewijzen gooide Juan de handdoek in de ring en gaat nu iedereen in f1 de les lezen. "Hij zet alles op alles", exact en daarom juist niet te vergelijken met Montoya.

    • + 0
    • 29 mei 2026 - 09:11
  • StevenQ

    Posts: 10.480

    We zien al een paar races het "teamspel" van Sjors, meerdere bijna crashes met zijn teamgenoot

    • + 0
    • 29 mei 2026 - 09:14

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
219
2
Ferrari
149
3
McLaren
106
4
Red Bull Racing
57
5
Alpine F1
33
6
Racing Bulls
21
7
Haas F1
19
8
Williams
7
9
Audi
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

