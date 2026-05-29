Juan Pablo Montoya is de afgelopen weken erg kritisch op Max Verstappen. De oud-coureur fileert de Nederlander opnieuw en snapt niet waarom Mercedes geïnteresseerd is in de diensten van de viervoudig wereldkampioen. Montoya denkt dat Wolff om verscheidene redenen niet staat te springen om Verstappen binnen te halen.

Montoya hield zich de laatste weken nadrukkelijk bezig met Verstappen. Zo was hij erg kritisch op de 360 van de Nederlander in Miami en zou dat 'geluk' zijn. Ook vindt de Colombiaan dat Verstappen veel te kritisch is op de huidige reglementen in de F1.

Montoya denkt dat Verstappen niet naar Mercedes gaat

Tegenover talkSPORT BET vertelt de oud-coureur dat hij niet verwacht dat Verstappen naar Mercedes gaat, maar dat zijn oude werkgever McLaren wel een optie zal zijn. "Er zijn twee dingen aan de hand. Ten eerste gaat Gianpiero Lambiase naar McLaren. Dus als Max ergens heen zou gaan, denk ik dat hij bij McLaren terecht zal komen."

Mercedes is momenteel enorm dominant. Dat zou ook een reden zijn dat Wolff geen nieuwe coureur nodig zou hebben. "Als je kijkt naar hoe het nu met Kimi gaat, heeft het voor Toto geen zin om Max aan te nemen. Het is ook niet logisch om een jongen, die elke week wint en uitstraalt dat hij ieder record zou kunnen breken, te vervangen. Hij heeft waarschijnlijk al meer succes gehad dan wie dan ook op deze leeftijd."

Montoya heeft veel goede woorden over voor George Russell. Hij ziet dat Verstappen niet kan tippen aan het teamspel van de Brit. "Daarnaast zit hij in een goede werkomgeving met George, die een zeer goede teamspeler is, zich goed gedraagt en teamorders respecteert. Waarom zou je dan iemand binnenhalen die voor onrust zorgt?"

Montoya vergelijkt zichzelf met Verstappen

Wolff heeft het lastig met Russell en Antonelli, maar Verstappen zou nog lastiger zijn om te managen, zo is Wolff duidelijk. "Toto zei dit weekend tegen mijn vrouw dat Kimi en George niet makkelijk in het gareel zouden zijn te houden, maar dat hij het wel aankan. Hij zei vervolgens tegen haar: 'Als het jouw man was geweest, zou het heel, heel moeilijk zijn geweest'. Dat is de latino", aldus de Colombiaan.

Verstappen is wat dat betreft gelijk aan Montoya, zo is hij duidelijk. "En Max heeft die latino-vibe. Hij zet alles op alles", aldus de Colombiaan. Momenteel is Mercedes erg goed op weg met Antonelli. "Waarom zou je iemand als Max binnenhalen als je zo veel in Kimi hebt geïnvesteerd?"