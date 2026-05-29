BYD zet nadrukkelijk in op een mogelijke entree in de Formule 1. De Chinese autobouwer, die wereldwijd steeds groter wordt op het gebied van elektrische auto’s en batterijen, ziet de koningsklasse als een ideaal podium om het merk verder uit te bouwen. Alleen blijft voorlopig nog de grote vraag: hoe wil BYD daadwerkelijk instappen?

De interesse van de fabrikant is allerminst nieuw. Stella Li, Executive Vice President van BYD en topvrouw voor Amerika, Europa en het Midden-Oosten, heeft al langer duidelijk gemaakt dat de Formule 1 een aantrekkelijk platform vormt voor wereldwijde groei. Voorafgaand aan de Grand Prix van Monaco staat bovendien een belangrijke ontmoeting gepland tussen Li en de F1-top, die bepalend kan worden voor de route die het merk uiteindelijk kiest.

Overname, sponsordeal of volledig nieuw team?

De mogelijkheden voor BYD lopen flink uiteen. Zo behoort het oprichten van een volledig nieuw team tot de opties, maar ook een overname van een bestaande renstal zou serieus overwogen worden. Daarnaast circuleren scenario’s rond een titelsponsorschap, vergelijkbaar met eerdere constructies tussen teams en autofabrikanten, of zelfs een rol als mondiale partner van de Formule 1.

Tijdens het raceweekend in Montréal doken bovendien geruchten op over een mogelijk overnameplan. Daarbij zou voormalig Red Bull-teambaas Christian Horner een rol kunnen spelen. Vooral Alpine wordt genoemd als een logische kandidaat, mede gezien Horners ervaring. Een overname van Racing Bulls lijkt ingewikkelder, aangezien het team operationeel nog sterk verweven is met Red Bull in Milton Keynes. Door de pijnlijke breuk tussen Horner en Red Bull vorig jaar lijkt zo’n constructie voorlopig minder waarschijnlijk.

Miljardenbedragen blijken nog geen garantie

Toch blijkt instappen in de Formule 1 makkelijker gezegd dan gedaan. Volgens bronnen zouden investeringsfondsen en een grote autofabrikant de afgelopen maanden al meer dan twee miljard dollar hebben geboden op verschillende teams, maar zonder succes. Eigenaren rekenen erop dat de waarde van hun teams de komende jaren alleen maar verder stijgt en houden de deur voorlopig gesloten.

Ook een volledig nieuw team opzetten vormt geen eenvoudige uitweg. Het lange toetredingsproces van Cadillac laat volgens insiders zien hoe complex een F1-project is. “Sommige teams zijn nog altijd bezig om de komst van Cadillac te verwerken”, klonk het volgens Motorsport.com in Montréal. Voorlopig blijft het contact tussen BYD en Horner beperkt tot gezamenlijke foto’s op het filmfestival van Cannes, waar Stella Li en de Brit samen werden gespot. Dat wakkerde de geruchtenstroom verder aan, maar harde aanwijzingen voor een deal ontbreken voorlopig nog volledig.