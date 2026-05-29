'Horner en Chinese fabrikant vormen mogelijk twaalfde team: in Monaco volgt overleg'

'Horner en Chinese fabrikant vormen mogelijk twaalfde team: in Monaco volgt overleg'

BYD zet nadrukkelijk in op een mogelijke entree in de Formule 1. De Chinese autobouwer, die wereldwijd steeds groter wordt op het gebied van elektrische auto’s en batterijen, ziet de koningsklasse als een ideaal podium om het merk verder uit te bouwen. Alleen blijft voorlopig nog de grote vraag: hoe wil BYD daadwerkelijk instappen?

De interesse van de fabrikant is allerminst nieuw. Stella Li, Executive Vice President van BYD en topvrouw voor Amerika, Europa en het Midden-Oosten, heeft al langer duidelijk gemaakt dat de Formule 1 een aantrekkelijk platform vormt voor wereldwijde groei. Voorafgaand aan de Grand Prix van Monaco staat bovendien een belangrijke ontmoeting gepland tussen Li en de F1-top, die bepalend kan worden voor de route die het merk uiteindelijk kiest.

Overname, sponsordeal of volledig nieuw team?

De mogelijkheden voor BYD lopen flink uiteen. Zo behoort het oprichten van een volledig nieuw team tot de opties, maar ook een overname van een bestaande renstal zou serieus overwogen worden. Daarnaast circuleren scenario’s rond een titelsponsorschap, vergelijkbaar met eerdere constructies tussen teams en autofabrikanten, of zelfs een rol als mondiale partner van de Formule 1.

Tijdens het raceweekend in Montréal doken bovendien geruchten op over een mogelijk overnameplan. Daarbij zou voormalig Red Bull-teambaas Christian Horner een rol kunnen spelen. Vooral Alpine wordt genoemd als een logische kandidaat, mede gezien Horners ervaring. Een overname van Racing Bulls lijkt ingewikkelder, aangezien het team operationeel nog sterk verweven is met Red Bull in Milton Keynes. Door de pijnlijke breuk tussen Horner en Red Bull vorig jaar lijkt zo’n constructie voorlopig minder waarschijnlijk.

Miljardenbedragen blijken nog geen garantie

Toch blijkt instappen in de Formule 1 makkelijker gezegd dan gedaan. Volgens bronnen zouden investeringsfondsen en een grote autofabrikant de afgelopen maanden al meer dan twee miljard dollar hebben geboden op verschillende teams, maar zonder succes. Eigenaren rekenen erop dat de waarde van hun teams de komende jaren alleen maar verder stijgt en houden de deur voorlopig gesloten.

Ook een volledig nieuw team opzetten vormt geen eenvoudige uitweg. Het lange toetredingsproces van Cadillac laat volgens insiders zien hoe complex een F1-project is. “Sommige teams zijn nog altijd bezig om de komst van Cadillac te verwerken”, klonk het volgens Motorsport.com in Montréal. Voorlopig blijft het contact tussen BYD en Horner beperkt tot gezamenlijke foto’s op het filmfestival van Cannes, waar Stella Li en de Brit samen werden gespot. Dat wakkerde de geruchtenstroom verder aan, maar harde aanwijzingen voor een deal ontbreken voorlopig nog volledig.

F1 Nieuws Formule 1 F1 Christian Horner

Reacties (6)

Login om te reageren
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 20.333

    "Alleen blijft voorlopig nog de grote vraag: hoe wil BYD daadwerkelijk wil instappen?"

    Waarschijnlijk op dezelfde manier als wij....via de deur....deurtje open.... instappen.... deurtje dicht.

    Ik had die Chinezen toch wel wat hoger ingeschat hoor.

    • + 1
    • 29 mei 2026 - 11:33
  • GPYesterday

    Posts: 354

    Nou max kan nu wel inpakken. BYD zal de battery een hoger prioriteit geven en dus minder motor vermogen. Kansen op V8 kan de prullebak in en F1e zal binnenkort Komen. Zie China/BYD geen F1 motor ontwikkelen.

    • + 1
    • 29 mei 2026 - 11:38
    • Kennie

      Posts: 2.731

      Ik zie ze ook geen eigen motor ontwikkelen, het is me ook een raadsel waarom BYD wil instappen in de F1. Ze kunnen beter naar de FE of WEC kijken met de producten die ze maken. Wanneer ze een nieuw team gaan oprichten, gaan ze natuurlijk ook met een Ferrari motor rijden en zullen ze nooit winnend worden. Als het puur om naamsbekendheid verwerven gaat snap ik het nog wel, maar dan ga je geen vrachtwagens vol geld in een nieuw team stoppen, dan doe je gewoon een dikke sponsordeal.

      • + 1
      • 29 mei 2026 - 13:05
  • Snorremans

    Posts: 272

    Zou Horner dan nu eindelijk een keer beetje hebben met zijn zak met centjes.

    Overal NEE op het rekest maar BYD zien hem waarschijnlijk als een handig ingangetje.

    • + 0
    • 29 mei 2026 - 11:53
  • gridiron

    Posts: 3.470

    "Een overname van Racing Bulls lijkt ingewikkelder, aangezien het team operationeel nog sterk verweven is met Red Bull in Milton Keynes." ?

    • + 1
    • 29 mei 2026 - 12:17
  • Regenrace

    Posts: 2.715

    Gauw die 60/40 of (70/30) er doorheen jassen, anders gaat het weer de verkeerde kant op.

    • + 0
    • 29 mei 2026 - 13:29

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
219
2
Ferrari
149
3
McLaren
106
4
Red Bull Racing
57
5
Alpine F1
33
6
Racing Bulls
21
7
Haas F1
19
8
Williams
7
9
Audi
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

