user icon
icon
‹ Terug naar foto's

F1F1 Test Bahrain, 11 februari 2026

F1 Test Bahrain, 11 februari 2026
1 / 275
  • Camera-
  • Fotogrootte3461x5185 px
  • Brandpuntsafstand-
  • Diafragma-
  • Sluitertijd-
  • Datum11 feb

Formula One World Championship Arvid Lindblad (GBR) Racing Bulls Formula One Team. 11.02.2026. Formula 1 Testing, Bahrain Test One, Sakhir, Bahrain, Day One. - www.xpbimages.com, EMail: requests@xpbimages.com (C) Copyright: Moy / XPB Images Motor Racing - Formula One Testing - Bahrain Test One - Day One - Sakhir, Bahrain xpbimages.com Sakhir Bahrain Formel1 Formel F1 Formula 1 Formula1 Test Testing one Bahrain International Circuit BIC Manama Bahrain Sakhir Wednesday February 11 02 2 2026 Portrait Visa Cash App Racing Bulls

  • Arvid Lindblad