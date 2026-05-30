Het drama van George Russell tijdens de Grand Prix van Canada heeft een duidelijke oorzaak gekregen. De Mercedes-coureur lag lange tijd aan de leiding en leek na zijn sprintzege opnieuw op weg naar een sterk resultaat, maar moest de strijd plots staken. Technisch directeur James Allison heeft nu meer uitleg gegeven over het pijnlijke uitvallen van de Brit.

Russell kende een sterke openingsfase in Montréal en vocht een intens duel uit met teamgenoot Kimi Antonelli om de koppositie. Halverwege de race sloeg het noodlot echter toe: in ronde 30 viel de Mercedes plots stil, waarna een zichtbaar gefrustreerde Russell zijn hoofdsteun uit de wagen gooide. Daar bood hij achteraf wel zijn excuses voor aan.

Mercedes zag positief weekend overschaduwd worden

Volgens Allison voelde het raceweekend nochtans als een belangrijke stap vooruit voor Mercedes. De Duitse renstal introduceerde in Canada zijn eerste grote upgradepakket van het seizoen, dat meteen competitief bleek te zijn. Toch bleef vooral de frustratie over Russells opgave hangen.

“Het was voor ons een cruciaal weekend, omdat we voor het eerst dit seizoen een grote update meebrachten en wilden zien of die meteen competitief zou zijn”, klonk het bij Allison in een nabeschouwing van Mercedes. “Qua prestaties zat dat goed, maar uiteindelijk werd alles overschaduwd door de teleurstelling dat we George in de steek hebben gelaten met een betrouwbaarheidsprobleem.”

‘Catastrofale batterijschade maakte einde aan Russells race’

Allison gaf vervolgens ook tekst en uitleg over de exacte oorzaak van het probleem. Volgens de Mercedes-topman ging het mis in de batterij van de power unit, die het plots volledig begaf tijdens de race.

“Het ging om een motoruitschakeling die veroorzaakt werd door een defect in de batterij”, legde Allison uit. “Die kreeg ongeveer een derde in de race te maken met een catastrofale fout, waardoor George meteen uitviel. Na afloop zagen we duidelijke hitteschade aan de batterij. Nu moeten we in de komende dagen en weken exact achterhalen wat er misgelopen is, zodat we dit kunnen oplossen.”

Door zijn opgave liep Russell ook een stevige tik op in de WK-stand. De achterstand op teamgenoot en racewinnaar Antonelli is inmiddels opgelopen tot 43 punten.