Voormalig Formule 1-coureur Mika Salo heeft tijdens een vakantie in Thailand een angstaanjagend incident meegemaakt. De Fin raakte gewond aan zijn been nadat hij vermoedelijk door een motorrijder met een scherp voorwerp werd geraakt. Inmiddels laat de ex-coureur weten dat hij herstellende is.

Het incident vond volgens Finse media plaats op 19 mei. Salo stak op dat moment een weg over aan een zebrapad toen hij plots iets tegen zijn been voelde. Pas enkele ogenblikken later besefte de voormalig Ferrari-invaller dat er iets serieus mis was.

Salo besefte pas later ernst van incident

“Op het moment zelf voelde ik iets tegen mijn been aankomen, maar ik had totaal niet door wat er gebeurd was”, vertelde Salo aan 1st. “Pas toen een voorbijganger me aansprak, hoorde ik dat het bloed letterlijk uit mijn been stroomde.”

Een taxichauffeur bracht de oud-coureur vervolgens naar het ziekenhuis, waar artsen snel een vermoeden hadden over de oorzaak van de verwonding. “Ze vertelden me dat er die avond al meerdere mensen met gelijkaardige verwondingen waren binnengebracht. Volgens hen ging het waarschijnlijk om een scherp voorwerp, mogelijk een mes.”

Salo lijkt de situatie ondertussen wel te relativeren. “In grote steden lopen altijd gekken rond. Gelukkig werd alleen mijn been geraakt en niets anders. Als iemand echt kwaad had gewild, dan hadden ze waarschijnlijk een veel gevaarlijkere plek gekozen.”

Herstel verloopt goed: ‘Geen pijnstillers nodig’

Door de blessure moest Salo zijn vakantieplannen stevig aanpassen. Zwemmen en andere activiteiten zaten er voorlopig niet in, waardoor hij vooral in zijn hotelkamer bleef om te herstellen.

“Helaas kan ik niet zwemmen of veel ondernemen”, legde de Fin uit. “Ik heb het grootste deel van de tijd in mijn hotelkamer doorgebracht, omdat de wonde beter droogt in een ruimte met airconditioning. Lange afstanden wandelen mag voorlopig niet, maar één of twee kilometer lukt wel. Ik heb geen pijn en gebruik ook geen pijnstillers, alleen antibiotica.”

Via sociale media bedankte Salo nadien ook het medische personeel en de Thaise politie voor hun snelle hulp. De voormalig F1-coureur benadrukte daarbij dat hij Thailand nog steeds als een veilige bestemming beschouwt en snel wil terugkeren. Salo reed tussen 1994 en 2002 in de Formule 1 en kwam uit voor onder meer Lotus, Tyrrell, Sauber en Toyota. In 1999 maakte hij vooral naam als vervanger van Michael Schumacher bij Ferrari.