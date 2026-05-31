Guenther Steiner heeft met een knipoog gereageerd op de aanhoudende discussie rond de Formule 1-reglementen van 2026 en de kritische houding van Max Verstappen. De voormalig Haas-teambaas suggereert dat de stemming van de Nederlander mogelijk heel anders zou zijn geweest als hij de Grand Prix van Canada had gewonnen.

Na afloop van het raceweekend in Montréal eindigde Verstappen op het podium, maar bleef hij kritisch over de toekomstige regels. Volgens Steiner zegt dat veel over hoe de viervoudig wereldkampioen momenteel in de discussie staat.

Steiner ziet politieke strategie achter Verstappens kritiek

“Max was zichtbaar wat vrolijker omdat hij op het podium stond”, grapte Steiner. “Maar stel dat hij had gewonnen, dan waren dit waarschijnlijk ineens de beste reglementen ooit geweest. Dat toont een beetje hoe emotioneel die discussie momenteel gevoerd wordt.”

Volgens Steiner zit er echter meer achter de aanhoudende kritiek van Verstappen op de motor- en chassisregels voor 2026. “Zelfs na een goed weekend moet hij naar buiten stappen en zeggen dat hij nog altijd twijfels heeft”, stelde de Italiaan. “Dat hoort bij het politieke spel om nog wijzigingen af te dwingen aan de motorreglementen, zeker omdat sommige teams vrezen dat nieuwe constructeurs anderen de kans geven om opnieuw aan te sluiten.”

Schumacher ziet onduidelijkheid rond toekomst Verstappen

Steiner denkt bovendien dat de voortdurende gesprekken over de nieuwe regels uiteindelijk vooral draaien om het tevreden houden van Verstappen. “Elke wijziging aan de regels geeft opnieuw kansen om een voordeel te creëren”, klonk het. “En uiteindelijk lijkt het in de Formule 1 vaak neer te komen op één vraag: hoe houd je Max tevreden?”

Voormalig F1-coureur Ralf Schumacher plaatste op zijn beurt vraagtekens bij de signalen die Verstappen zelf afgeeft over zijn toekomst. “De ene dag klinkt hij overtuigd dat hij ook in 2027 nog rijdt en alles prima zit”, aldus Schumacher. “De volgende dag laat hij verstaan dat hij het plezier kan verliezen als dit zo doorgaat. Op een bepaald moment moet er duidelijkheid komen, zodat het team vooruit kan kijken.”