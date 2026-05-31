Voormalig teambaas fileert Verstappen: "Dan waren het de beste regels ooit"

Guenther Steiner heeft met een knipoog gereageerd op de aanhoudende discussie rond de Formule 1-reglementen van 2026 en de kritische houding van Max Verstappen. De voormalig Haas-teambaas suggereert dat de stemming van de Nederlander mogelijk heel anders zou zijn geweest als hij de Grand Prix van Canada had gewonnen.

Na afloop van het raceweekend in Montréal eindigde Verstappen op het podium, maar bleef hij kritisch over de toekomstige regels. Volgens Steiner zegt dat veel over hoe de viervoudig wereldkampioen momenteel in de discussie staat.

Steiner ziet politieke strategie achter Verstappens kritiek

“Max was zichtbaar wat vrolijker omdat hij op het podium stond”, grapte Steiner. “Maar stel dat hij had gewonnen, dan waren dit waarschijnlijk ineens de beste reglementen ooit geweest. Dat toont een beetje hoe emotioneel die discussie momenteel gevoerd wordt.”

Volgens Steiner zit er echter meer achter de aanhoudende kritiek van Verstappen op de motor- en chassisregels voor 2026. “Zelfs na een goed weekend moet hij naar buiten stappen en zeggen dat hij nog altijd twijfels heeft”, stelde de Italiaan. “Dat hoort bij het politieke spel om nog wijzigingen af te dwingen aan de motorreglementen, zeker omdat sommige teams vrezen dat nieuwe constructeurs anderen de kans geven om opnieuw aan te sluiten.”

Schumacher ziet onduidelijkheid rond toekomst Verstappen

Steiner denkt bovendien dat de voortdurende gesprekken over de nieuwe regels uiteindelijk vooral draaien om het tevreden houden van Verstappen. “Elke wijziging aan de regels geeft opnieuw kansen om een voordeel te creëren”, klonk het. “En uiteindelijk lijkt het in de Formule 1 vaak neer te komen op één vraag: hoe houd je Max tevreden?”

Voormalig F1-coureur Ralf Schumacher plaatste op zijn beurt vraagtekens bij de signalen die Verstappen zelf afgeeft over zijn toekomst. “De ene dag klinkt hij overtuigd dat hij ook in 2027 nog rijdt en alles prima zit”, aldus Schumacher. “De volgende dag laat hij verstaan dat hij het plezier kan verliezen als dit zo doorgaat. Op een bepaald moment moet er duidelijkheid komen, zodat het team vooruit kan kijken.”

  • StevenQ

    Posts: 10.486

    Steiner kan ook worden toegevoegd aan het lijstje van mensen die vergeten zijn dat Max in 2023 al kritiek had op deze regels.

    • + 5
    • 31 mei 2026 - 07:57
  • powered by bye

    Posts: 510

    Gelukkig dat die w@nker geen teambaas is bij Red Bull want dan reden ze nog steeds met de zelfde auto en Ralf die zit op het zelfde niveau als Pablo

    • + 1
    • 31 mei 2026 - 08:52
  • NicoS

    Posts: 20.769

    Iedereen fileert maar een eind heen……. Ik vind dat best een belediging voor die beroeps groep, want een beetje knap fileren is nog wel een kunstje apart…..;)

    • + 2
    • 31 mei 2026 - 11:44
  • da_bartman

    Posts: 6.629

    “Zelfs na een goed weekend moet hij naar buiten stappen en zeggen dat hij nog altijd twijfels heeft” maak van dat woordje "zelfs" maar "juist". Max is ook verreweg de meest succesvolst in de sprints toch blijft hij maar zeggen dat hij die sprints niet kan waarderen.

    • + 1
    • 31 mei 2026 - 12:20
  • jd2000

    Posts: 7.758

    Klaarblijkelijk snapt Steiner niet dat iemand echt een liefhebber van de sport kan zijn en daarom kritiek heeft. Het heeft niets met winnen en verliezen te maken.

    • + 0
    • 31 mei 2026 - 13:07

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
219
2
Ferrari
149
3
McLaren
106
4
Red Bull Racing
57
5
Alpine F1
33
6
Racing Bulls
21
7
Haas F1
19
8
Williams
7
9
Audi
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

