De Formule 1-coureurs kunnen over anderhalve week geen gebruikmaken van de Straight Mode in Monaco. Uit de geüpdatete trackmap blijkt namelijk dat de FIA heeft besloten om geen Straight Mode-zone aan te wijzen op het iconische circuit. Het is de eerste keer dat de FIA dit besluit heeft genomen.

Sinds dit jaar wordt er in de Formule 1 gewerkt met een aantal nieuwe zaken om het inhalen te bevorderen. Er werd afscheid genomen van het bekende DRS-systeem, en de Straight Mode wordt gezien als de indirecte vervanger van de openklappende achtervleugel. Bij de Straight Mode is het zo dat naast de achtervleugel, ook de voorvleugel openklapt. Het moet de coureurs meer kans geven om de aanval te openen op de voorgangers.

Wat is er precies aan de hand?

De FIA publiceerde gisteravond de geüpdatete trackmap voor Monaco, en daarop was te zien dat er geen Straight Mode-zones zijn aangewezen. Normaal gesproken heeft een circuit minstens één Straight Mode-zone, afgelopen weekend waren er op het Circuit Gilles Villeneuve in Canada zelfs vier Straight Mode-zones. Op het krappe circuit van Monaco lijkt de FIA uit veiligheidsoverwegingen te hebben besloten om de Straight Mode nergens te activeren.

Waarom doet de FIA dit?

Volgens The Race zijn er meerdere redenen om dit te doen. Het platform stelt dat er in Monaco simpelweg geen plekken zijn die aan de vereisten van de FIA voldoen voor de Straight Mode. Zo is er geen plek waar de druk op de banden afneemt, wat voor de FIA wel een belangrijke vereiste is.

The Race wijst daarnaast ook naar het feit dat er in Monaco geen plek is waar de coureurs langer dan drie seconden op een recht stuk rijden. Het medium stelt dat de FIA de Straight Mode in principe alleen wil activeren op een deel van een circuit waar de coureurs het meer dan drie seconden kunnen gebruiken. Op het historische stratencircuit is dit echter nergens het geval.

Wel Overtake Mode

In de straten van Monaco kunnen de coureurs komende week wel gebruikmaken van de Overtake Mode. De coureurs die binnen een seconde van hun voorganger rijden krijgen hierbij extra vermogen uit de elektrische componenten van de krachtbron. De Overtake Mode kan worden geactiveerd in de aanloop naar bocht negentien en op het korte rechte stuk bij het start/finish-gedeelte.

Hoop op spektakel

De Grand Prix van Monaco geldt als één van de parels van de internationale autosportkalender. De FIA hoopt dat er op deze manier wel kan worden ingehaald in de krappe straten van het prinsdom, de race wordt op zondag 7 juni verreden.