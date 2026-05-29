FIA zet streep door nieuwe F1-innovatie in Monaco

FIA zet streep door nieuwe F1-innovatie in Monaco

De Formule 1-coureurs kunnen over anderhalve week geen gebruikmaken van de Straight Mode in Monaco. Uit de geüpdatete trackmap blijkt namelijk dat de FIA heeft besloten om geen Straight Mode-zone aan te wijzen op het iconische circuit. Het is de eerste keer dat de FIA dit besluit heeft genomen.

Sinds dit jaar wordt er in de Formule 1 gewerkt met een aantal nieuwe zaken om het inhalen te bevorderen. Er werd afscheid genomen van het bekende DRS-systeem, en de Straight Mode wordt gezien als de indirecte vervanger van de openklappende achtervleugel. Bij de Straight Mode is het zo dat naast de achtervleugel, ook de voorvleugel openklapt. Het moet de coureurs meer kans geven om de aanval te openen op de voorgangers.

Wat is er precies aan de hand?

De FIA publiceerde gisteravond de geüpdatete trackmap voor Monaco, en daarop was te zien dat er geen Straight Mode-zones zijn aangewezen. Normaal gesproken heeft een circuit minstens één Straight Mode-zone, afgelopen weekend waren er op het Circuit Gilles Villeneuve in Canada zelfs vier Straight Mode-zones. Op het krappe circuit van Monaco lijkt de FIA uit veiligheidsoverwegingen te hebben besloten om de Straight Mode nergens te activeren.

Waarom doet de FIA dit?

Volgens The Race zijn er meerdere redenen om dit te doen. Het platform stelt dat er in Monaco simpelweg geen plekken zijn die aan de vereisten van de FIA voldoen voor de Straight Mode. Zo is er geen plek waar de druk op de banden afneemt, wat voor de FIA wel een belangrijke vereiste is.

The Race wijst daarnaast ook naar het feit dat er in Monaco geen plek is waar de coureurs langer dan drie seconden op een recht stuk rijden. Het medium stelt dat de FIA de Straight Mode in principe alleen wil activeren op een deel van een circuit waar de coureurs het meer dan drie seconden kunnen gebruiken. Op het historische stratencircuit is dit echter nergens het geval.

Wel Overtake Mode

In de straten van Monaco kunnen de coureurs komende week wel gebruikmaken van de Overtake Mode. De coureurs die binnen een seconde van hun voorganger rijden krijgen hierbij extra vermogen uit de elektrische componenten van de krachtbron. De Overtake Mode kan worden geactiveerd in de aanloop naar bocht negentien en op het korte rechte stuk bij het start/finish-gedeelte.

Hoop op spektakel

De Grand Prix van Monaco geldt als één van de parels van de internationale autosportkalender. De FIA hoopt dat er op deze manier wel kan worden ingehaald in de krappe straten van het prinsdom, de race wordt op zondag 7 juni verreden.

Polleke2

Posts: 2.013

Vergeten dat de auto's een minimumgewicht moeten hebben?

  • 5
  • 29 mei 2026 - 11:15
F1 Nieuws GP Monaco 2026

Reacties (14)

Login om te reageren
  • F1jos

    Posts: 5.301

    Zelfs met een Straight Mode is het onmogelijk inhalen in Monaco.

    • + 1
    • 29 mei 2026 - 10:59
    • Beri

      Posts: 6.918

      Daar gaat het ook helemaal niet over.

      • + 2
      • 29 mei 2026 - 11:02
  • Beri

    Posts: 6.918

    Ben benieuwd of er teams zijn die een speciale "Monaco spec" auto meenemen. Dit omdat er geen SM dus mogelijk is, kan in potentie de complexe hydrauliek uit de auto gehaald worden voor gewichtsafname en daarmee tijdswinst. Ook de mechanismen in de voor en achter vleugels zijn dus niet nodig, dus in potentie kunnen ook die simpeler en misschien lichter of steviger (de vangrail blijft dichtbij) gebouwd worden.

    • + 4
    • 29 mei 2026 - 11:05
    • Polleke2

      Posts: 2.013

      Vergeten dat de auto's een minimumgewicht moeten hebben?

      • + 4
      • 29 mei 2026 - 11:15
    • NicoS

      Posts: 20.766

      Duur grapje als je voor één race de vleugels helemaal gaat aanpassen…
      Maar wie weet zijn er teams die het doen.
      Uiteraard moeten ze wel aan het minimum gewicht voldoen, dus of er veel winst te behalen is vraag ik mij af.

      • + 4
      • 29 mei 2026 - 11:24
    • gridiron

      Posts: 3.470

      De teams hadden die de andere jaren ook al bij, met hun "normale" auto's kunnen ze waarschijnlijk geen enkele bocht nemen in Monaco.

      • + 1
      • 29 mei 2026 - 12:14
    • Beri

      Posts: 6.918

      @Polleke; zeker niet. Maar als je gewicht kunt besparen, kan je ballast gewicht schuiven naar plaatsen waar je het hebben wilt.

      • + 1
      • 29 mei 2026 - 13:07
    • nr 76

      Posts: 7.456

      Als je auto onder het minimugewicht is, kun je zelf bepalen waar je je ballast plaatst. Dus het sowieso gunstig om de wagen onder het gewicht te krijgen.

      • + 0
      • 29 mei 2026 - 13:09
  • Flexwing

    Posts: 386

    Wie pole rijd wint hem ook waarschijnlijk.

    • + 1
    • 29 mei 2026 - 11:21
    • f(1)orum

      Posts: 10.050

      Yep, that's in straight mode to victory.

      • + 1
      • 29 mei 2026 - 11:46
    • Beri

      Posts: 6.918

      Als je naar links gaat, dan ga je niet naar rechts.
      Wanneer het regent, wordt de straat nat.
      Groot is niet klein.

      • + 1
      • 29 mei 2026 - 13:08
    • nr 76

      Posts: 7.456

      Leclerc wil even met je praten...

      • + 1
      • 29 mei 2026 - 13:10
    • f(1)orum

      Posts: 10.050

      Wanneer je Monaco wint heb je 'm niet verloren

      • + 1
      • 29 mei 2026 - 13:29
    • Larry Perkins

      Posts: 65.332

      Wat gaan de aangepaste aanvangstijden op Monaco weer doen?

      • + 0
      • 29 mei 2026 - 13:59

Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
219
2
Ferrari
149
3
McLaren
106
4
Red Bull Racing
57
5
Alpine F1
33
6
Racing Bulls
21
7
Haas F1
19
8
Williams
7
9
Audi
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

