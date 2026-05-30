user icon
icon

Helikopterpiloot doet boekje open over Schumacher-ongeluk: "Dacht dat het een grap was"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Helikopterpiloot doet boekje open over Schumacher-ongeluk: "Dacht dat het een grap was"

Michael Schumacher leeft al jarenlang volledig uit de schijnwerpers, maar dertien jaar na zijn zware ski-ongeval is er opnieuw een opvallend relaas opgedoken. Yannick Dainese, de helikopterpiloot die de zevenvoudige wereldkampioen destijds van de piste haalde, praat voor het eerst openlijk over de reddingsoperatie in het Franse Méribel. “Eerst dacht ik dat het om een grap ging”, klinkt het opvallend.

In december 2013 ging het helemaal mis voor Schumacher tijdens een skivakantie in het Franse Alpenresort Méribel. De Duitser, die ondanks een helm zwaar ten val kwam buiten de piste en met zijn hoofd op een ondergesneeuwde rots botste, werd in kritieke toestand afgevoerd. Schumacher lag nadien maanden in coma en sindsdien blijft zijn gezondheidstoestand grotendeels in nevelen gehuld.

Meer over Michael Schumacher Voormalig Ferrari-engineer: "Hamilton heeft meer talent dan Schumacher"

Voormalig Ferrari-engineer: "Hamilton heeft meer talent dan Schumacher"

19 mei

‘Toen besefte ik dat het écht Schumacher was’

Dainese, die destijds werkte voor reddingsbedrijf SAF Hélicoptères, hield jarenlang de lippen stijf op elkaar uit respect voor de familie Schumacher. In gesprek met het Franse L’Équipe blikt hij nu voor het eerst terug op die bewuste dag. “Toen een reddingswerker en een arts naar me toekwamen met de melding dat we Schumacher gingen ophalen, dacht ik eerst nog dat ze een grap maakten”, vertelt hij.

Al snel werd duidelijk dat het menens was. “Toen de verantwoordelijke ons opdroeg om alle microfoons en GoPro’s weg te halen en journalisten niet mee mochten vliegen, wist ik genoeg. Op dat moment besefte ik dat het écht om Schumacher ging.” Toch probeerde de piloot de situatie rationeel te benaderen. “Je voelde onbewust de druk, omdat hij wereldwijd bijna als een god werd gezien. Maar uiteindelijk zag ik vooral een zwaargewonde patiënt, net zoals ieder ander.”

Ziekenhuis ‘leek wel op een Grand Prix’

Schumacher werd in een vacuümmatras naar een ziekenhuis in Grenoble gevlogen, waar volgens Dainese al snel media van over de hele wereld neerstreken. Toen de piloot enkele dagen later terugkeerde met een andere patiënt, keek hij zijn ogen uit. “Ik was compleet verrast. Overal stonden bussen, vlaggen en massa’s mensen. Het ziekenhuis leek haast op een Formule 1-circuit”, schetst hij.

Sinds het ongeval leeft Schumacher volledig teruggetrokken. De familie bewaakt de privacy van de voormalige F1-grootheid streng, waardoor er tot op vandaag amper iets bekend is over zijn gezondheidstoestand. Juist daarom zorgt elk nieuw detail over die noodlottige dag nog altijd voor grote belangstelling.

Bertrand Gachot

Posts: 705

Respecteer nou eens de wens van de familie. (punt)

  • 9
  • 30 mei 2026 - 14:06
F1 Nieuws Formule 1 F1 Michael Schumacher

Reacties (9)

Login om te reageren
  • Bertrand Gachot

    Posts: 705

    Respecteer nou eens de wens van de familie. (punt)

    • + 9
    • 30 mei 2026 - 14:06
  • Larry Perkins

    Posts: 65.371

    "Yeah! We kunnen weer wat centen aan een clickbericht over Schumacher's misfortuin verdienen..."

    • + 4
    • 30 mei 2026 - 14:47
    • TheStijg

      Posts: 4.038

      Ja, wat een heftig verhaal weer…

      • + 1
      • 30 mei 2026 - 21:32
  • racepace1

    Posts: 710

    Maar er wordt helemaal niks verteld alleen dat het om Schumacher ging, weer onzin.....
    maar das normaal hier

    • + 4
    • 30 mei 2026 - 15:08
  • gridiron

    Posts: 3.474

    “Toen de verantwoordelijke ons opdroeg om alle microfoons en GoPro’s weg te halen en journalisten niet mee mochten vliegen, wist ik genoeg. Op dat moment besefte ik dat het écht om Schumacher ging.”

    Waarom zou een reddingshelikopter deze standaard aan boord hebben?.

    • + 5
    • 30 mei 2026 - 16:46
    • Erwinnaar

      Posts: 5.698

      Voor trainingsdoeleinden.........

      • + 0
      • 30 mei 2026 - 17:58
    • Regenrace

      Posts: 2.719

      Die journalisten?

      • + 1
      • 30 mei 2026 - 18:03
    • HarryLam

      Posts: 5.473

      Nee om eruit te gooien, argentinie style.

      • + 0
      • 30 mei 2026 - 20:42
  • Elektropunkz

    Posts: 995

    Beetje ziek dit

    • + 0
    • 30 mei 2026 - 17:39

CA Grand Prix van Canada

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

CAGrand Prix van Canada

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
219
2
Ferrari
149
3
McLaren
106
4
Red Bull Racing
57
5
Alpine F1
33
6
Racing Bulls
21
7
Haas F1
19
8
Williams
7
9
Audi
2
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Wat is jouw eerste oordeel over de nieuwe F1-regels?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

DE Michael Schumacher 7
  • Team Mercedes
  • Punten -
  • Podiums -
  • Grand Prix -
  • Land DE
  • Geb. datum 3 jan 1969 (57)
  • Geb. plaats Hürth, DE
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 1,74 m
Bekijk volledig profiel
show sidebar