Michael Schumacher leeft al jarenlang volledig uit de schijnwerpers, maar dertien jaar na zijn zware ski-ongeval is er opnieuw een opvallend relaas opgedoken. Yannick Dainese, de helikopterpiloot die de zevenvoudige wereldkampioen destijds van de piste haalde, praat voor het eerst openlijk over de reddingsoperatie in het Franse Méribel. “Eerst dacht ik dat het om een grap ging”, klinkt het opvallend.

In december 2013 ging het helemaal mis voor Schumacher tijdens een skivakantie in het Franse Alpenresort Méribel. De Duitser, die ondanks een helm zwaar ten val kwam buiten de piste en met zijn hoofd op een ondergesneeuwde rots botste, werd in kritieke toestand afgevoerd. Schumacher lag nadien maanden in coma en sindsdien blijft zijn gezondheidstoestand grotendeels in nevelen gehuld.

Meer over Michael Schumacher Voormalig Ferrari-engineer: "Hamilton heeft meer talent dan Schumacher"

‘Toen besefte ik dat het écht Schumacher was’

Dainese, die destijds werkte voor reddingsbedrijf SAF Hélicoptères, hield jarenlang de lippen stijf op elkaar uit respect voor de familie Schumacher. In gesprek met het Franse L’Équipe blikt hij nu voor het eerst terug op die bewuste dag. “Toen een reddingswerker en een arts naar me toekwamen met de melding dat we Schumacher gingen ophalen, dacht ik eerst nog dat ze een grap maakten”, vertelt hij.

Al snel werd duidelijk dat het menens was. “Toen de verantwoordelijke ons opdroeg om alle microfoons en GoPro’s weg te halen en journalisten niet mee mochten vliegen, wist ik genoeg. Op dat moment besefte ik dat het écht om Schumacher ging.” Toch probeerde de piloot de situatie rationeel te benaderen. “Je voelde onbewust de druk, omdat hij wereldwijd bijna als een god werd gezien. Maar uiteindelijk zag ik vooral een zwaargewonde patiënt, net zoals ieder ander.”

Ziekenhuis ‘leek wel op een Grand Prix’

Schumacher werd in een vacuümmatras naar een ziekenhuis in Grenoble gevlogen, waar volgens Dainese al snel media van over de hele wereld neerstreken. Toen de piloot enkele dagen later terugkeerde met een andere patiënt, keek hij zijn ogen uit. “Ik was compleet verrast. Overal stonden bussen, vlaggen en massa’s mensen. Het ziekenhuis leek haast op een Formule 1-circuit”, schetst hij.

Sinds het ongeval leeft Schumacher volledig teruggetrokken. De familie bewaakt de privacy van de voormalige F1-grootheid streng, waardoor er tot op vandaag amper iets bekend is over zijn gezondheidstoestand. Juist daarom zorgt elk nieuw detail over die noodlottige dag nog altijd voor grote belangstelling.